Evenimente în Bucureşti, în weekendul 4-5 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 4 octombrie, şi duminică, 5 octombrie , fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 4-5 octombrie

Sâmbătă, 4 octombrie, se joacă piese precum "Capra cu trei iezi", la Teatrul Țăndărică, de la ora 10.00, "Închide ochii și ai să vezi mai bine", la Teatrul de Comedie - Sala Studio, de la ora 12.00, "Cealaltă soție", la Teatrul Roșu, de la ora 17.00, "Comedia erorilor", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, de la ora 19.00, "Scaunele", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, de la ora 19.00, sau "Portugalia", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, de la ora 19.00.

Duminică, 5 octombrie, se joacă piese precum "Albă ca Zăpada", la Teatrul Țăndărică, de la ora 10.00, "Risipire", la Teatrul Dramaturgilor Români, de la ora 17.00, "Meșteșugul Vieții", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, de la ora 19.00, "O relaţie deschisă", la Teatrul de Artă, de la ora 19.00, "Macbeth", la Teatrul Odeon, de la ora 19.00, "Locotenentul din Inishmore", la Teatrul Mic - Sala Atelier, de la ora 19.00, sau "Trei femei înalte", la Teatrul Mic - Sala Studio, de la ora 19.00.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 4-5 octombrie

Coma, Vița de Vie, Altar, Zob și Crize susţin un concert sâmbătă, de la ora 18.00, la Arenele Romane. Tot sâmbătă îi puteţi vedea şi pe Miki (K-Pital) & Jazz Trio, în Berăria H, de la ora 20.30, sau Florin Ristei, în 14thLane, de la ora 21.30.

Duminică îi puteţi vedea la lucru pe Vlad Nicolici şi Monica Odagiu, în concert plutitor pe Lacul Tei, de la ora 17.30, Cătălin Răducanu, în concert la Ateneul Român, de la ora 19.00, Răzvan Cipcă Trio, în concert la Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00, sau Nicole Cherry, în concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 4-5 octombrie

Superliga de fotbal continuă cu meciurile Rapid Bucureşti - Farul Constanţa, care se joacă sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 20.30, pe arena din Giuleşti, şi FCSB - Universitatea Craiova, care se joacă duminică, 5 octombrie, de la ora 20.30, pe Arena Naţională.

Sâmbătă, de la ora 11.00, se joacă, în Bucureşti, şi două meciuri din Cupa României la rugby. Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti se înfruntă pe Stadionul Olimpia, în timp ce Steaua Bucureşti primeşte, în Ghencea, vizita formaţiei SCM Timişoara.

Nu în ultimul rând, în weekend se joacă şi meciuri europene de handbal. Sâmbătă, de la ora 17.00, Rapid Bucureşti primeşte replica formaţiei austriece Hypo Viena, într-un meci care se joacă în Sala Concordia din Chiajna şi contează pentru European League. Duminică, tot de la ora 17.00, CSM Bucureşti primeşte replica formaţiei croate Podravka Vegeta, într-un meci care se joacă în Sala Dinamo şi contează pentru Liga Campionilor.

