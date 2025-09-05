Evenimente în Bucureşti, în weekendul 6-7 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 6 septembrie, şi duminică, 7 septembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 6-7 septembrie

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, 6 septembrie, avem piese de teatru încă de la ora 11.00, când se joacă "Cei trei purceluşi", la Teatrul Ţăndărică. De la ora 16.00 se joacă "Ziua vecinilor", la Teatrul în Culise, de la ora 18.00 se joacă "Încurcătură la nivel înalt", la Teatrul Elisabeta, de la ora 19.00 se joacă "Anticlimax", la Teatrul Dramaturgilor Români, iar de la ora 20.00 se joacă "Povești de familie", la Teatrul Nou.

Duminică, 7 septembrie, de la ora 11.00, la Teatrul Ţăndărică se joacă piesa pentru copii "Muzicanţii din Bremen". Apoi, de la ora 16.00 se joacă "Musafirul", la Teatrul Elisabeta, de la ora 17.00 se joacă "O moștenire și doi nepoți", la Teatrul Roșu, de la ora 19.00 se joacă "Ultima oră", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, şi tot de la ora 19.00 se joacă şi piesa "Dureri Fantomă", la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 6-7 septembrie

Sâmbătă, trupa Proconsul susţine un concert la Botanic Restaurant, de la ora 19.00. Pe The Mo Chits îi vedeţi în Control Club, de la ora 20.00, iar pe The Magnifics îi vedeţi în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică avem parte de unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale weekendului. Angela Gheorghiu susţine un concert aniversar, la Arenele Romane, de la ora 20.30. Însă, tot duminică avem şi un concert de chitară braziliană la Opera Naţională Bucureşti, de la ora 18.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 6-7 septembrie

Liga de Rugby Kaufland programează, la sfârşitul acestei săptămâni, ultimele meciuri din sezonul 2025. Sâmbătă, de la ora 11.00, pe Stadionul Olimpia se joacă meciul pentru locul 5, meci între Rapid Bucureşti şi Universitatea Cluj.

Sâmbătă, de la ora 16.00, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul pentru locul 3, meci între Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti. Duminică, de la ora 16.00, tot pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă marea finală a campionatului naţional de rugby, meciul dintre SCM Timişoara şi CSM Baia Mare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰