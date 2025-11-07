Evenimente în Bucureşti, în weekendul 8-9 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 8 noiembrie, şi duminică, 9 noiembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 8-9 noiembrie

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Tigrișorul Petre", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Amintiri într-o valiză", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 16.00 se joacă "Monoloagele vaginului", la Teatrul în Culise, de la ora 16.30 se joacă "Cealaltă soție", la Teatrul Roșu, iar de la ora 17.00 se joacă "Milionul, nepoatele și milionara", la Teatrul Elisabeta. De la ora 18.00 se joacă "Pernuța somnoroasă", la Teatrul Ion Creangă, iar de la ora clasică, 19.00, se joacă piese precum "Jocul accidentelor", la FF Theatre, sau "A fost odată în România", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Duminică, ziua de teatru începe tot de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Muzicanţii din Bremen", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Mic și-al dracu’", la Teatrul Evreiesc de Stat, dar şi "ÎmpreLună", la Teatrul Ion Creangă, în timp ce de la ora 12.00 se joacă "Zaharașka și zăpada uitată", la Teatrul de Artă. De la ora 16.00 se joacă "Boeing Boeing", la Teatrul Elisabeta, de la ora 17.00 se joacă piesa "La ginecolog", la Teatrul Roșu, iar de la ora clasică, 19.00, avem, printre altele, "Misery", la FF Theatre, sau "Aproape rude", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 8-9 noiembrie

Sâmbătă, Loredana susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.00, în timp ce la Ateneul Român, tot de la ora 19.00, sunteţi invitaţi la un recital de chitară susţinut de Trio Sunrise. De asemenea, pe cei de la Nilza Costa Trio îi vedeţi în JazzBook, de la ora 20.00, iar Benny the Butcher susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00.

Duminică, Viniciu Moroianu susţine un recital de pian la Ateneul Român, de la ora 19.00. De asemenea, Alan lansează albumul "Haos Organizat" prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, iar Gheorghe Gheorghiu aniversează 50 de ani de carieră artistică prin intermediul unui concert susţinut în Berăria H, de la ora 20.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 8-9 noiembrie

Campionatul naţional de fotbal continuă cu două meciuri extrem de interesante, ambele programate sâmbătă. De la ora 17.30, pe Arena Naţională, Dinamo Bucureşti primeşte replica formaţiei Csikszereda Miercurea Ciuc. De la ora 20.30, pe arena din Giuleşti, Rapid Bucureşti înfruntă formaţia FC Argeş.

Sâmbătă, de la ora 17.00, pe Stadionul Arcul de Triumf se dispută meciul internaţional-test de rugby dintre România şi Canada, primul duel dintre cele trei pe care "Stejarii" le vor susţine în luna noiembrie.

Duminică, de la ora 17.00, în Sala Concordia Chiajna se joacă meciul de handbal feminin dintre Rapid Bucureşti şi formaţia germană Bensheim-Auerbach, meci contând pentru European League.

În Liga Naţională de baschet masculin, sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Dinamo se joacă meciul dintre Dinamo Bucureşti şi CSU Sibiu. De asemenea, sâmbătă, de la ora 16.00, se joacă şi două meciuri de volei. Meciul de volei masculin dintre CSM Bucureşti şi CSM Corona Braşov se joacă în Sala Unirea din Dobroeşti, în timp ce meciul de volei feminin dintre CSM Bucureşti şi Rapid Bucureşti se joacă în Sala Polivalenta Elite Performance Sun Plaza Mall.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰