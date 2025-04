Evenimente în Bucureşti, joi 1 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Joi, 1 mai, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 1 mai 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 1 mai

Articolul continuă după reclamă

Pentru că joi este, în principiu, zi liberă legală, ziua de teatru începe încă de la ora 16.00, cu piesa "Vânătoarea", care se joacă la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu. Apoi, de la ora 19.00 avem "Bani din cer", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Picasso vs. Einstein", la Teatrul de Comedie - Sala Nouă, sau "Cină cu prieteni", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Cumetrele", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Romeo și Julieta", la Teatrul Mic - Sala Atelier, "Neguțătorul din Veneția", la Teatrul Evreiesc de Stat, "Părinți", la Teatrul Metropolis, sau "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, joi 1 mai

Pentru că 1 mai este o zi specială, joi avem parte inclusiv de o serie de concerte speciale. De exemplu, în Berăria H, începând cu ora 18.00, sunteţi aşteptaţi la microrecitaluri susţinute de Ducu Bertzi, Pepe&Band sau Vali Crăciunescu & Cooperativa 9.

Pe Grima, Non Est Deus, Ultar şi Zgripsorum îi vedeţi în Club Fabrica, începând cu ora 20.00, în timp ce pe cei de la The Gentles îi vedeţi în The Pub – Universității, începând cu ora 20.00.

Petreceri în Bucureşti, joi 1 mai

Cum spuneam, pentru că 1 mai este o zi specială, care înseamnă inclusiv zi liberă legală, pentru cei mai mulţi dintre noi, în Bucureşti sunt programate o mulţime de petreceri tematice. De exemplu, în Urban Court se desfăşoară prima ediţie a Campionatului Naţional de mici, iar în Bodega La Mahala avem "4 zile de chef".

În Berăria H este "Ziua Grătarelor", în Green Hours Jazz Cafe avem "1 Mai nostalgic", în The Pub Universităţii avem "1 Mai Muncitoresc", iar în Manasia Hub avem un program de Discotecă special de 1 Mai.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 1 mai

Liga Naţională de baschet masculin programează meciurile Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti, ora 18.00, Sala Dinamo, şi CSO Voluntari - Corona Braşov, ora 18.00, Sala Gabriela Szabo.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că loialitatea faţă de locul de muncă este avantaj sau dezavantaj? Avantaj Dezavantaj

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰