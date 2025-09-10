Evenimente în Bucureşti, joi 11 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 11 septembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 11 septembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 11 septembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 11 septembrie

Articolul continuă după reclamă

De la ora 19.00 se joacă piese precum "Puricele în ureche", la Teatrul Elisabeta, "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior, "Voyeur", la Teatrul de Artă, sau "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mare.

De la ora 19.30 se joacă "Moș Nechifor", la Teatrul Act, sau "Burlac la 40 de ani", la Teatrul Roșu, iar de la ora 20.00 se joacă piese precum "Cu moartea la doctor", la Teatrul Nou, sau "Bona bună și nebună", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, joi 11 septembrie

De la ora 20.00, legendara trupă Scorpions susţine un concert la Romexpo. De la ora 19.00, trupa Syn Ze Sase Tri susţine un concert aniversar în Quantic Pub.

De la ora 20.00, trupa Publika susţine un concert în The Pub – Universității, iar de la ora 21.00 o puteţi vedea şi asculta pe Feli, într-un concert susţinut în Hard Rock Cafe.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 11 septembrie

Liga a doua la fotbal continuă, joi, cu două meciuri. De la ora 18.00, FC Voluntari primeşte replica formaţiei Concordia Chiajna, iar de la ora 20.30, pe arena din Ghencea, Steaua Bucureşti dă piept cu ASA Târgu Mureş.

În această săptămână, la Centrul Naţional de Tenis se desfăşoară un turneu feminin de tenis dotat cu premii în valoare de circa 75.000 de dolari.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰