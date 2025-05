Evenimente în Bucureşti, joi 15 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, joi, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 15 mai 2025

Joi, 15 mai 2025, în Bucureşti se joacă două piese de teatru de la 18.30, Romeo și Julieta, la Teatrul Bulandra şi Revizorul, la Teatrul Mic. De la 19.00 se joacă mai multe piese. A treia taină sau Sălbaticul, la Teatrul Infinit, Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit, la Teatrul Elisabeta, Efecte colaterale, la Teatrul Nottara, No worries, Cătălinicika!, la Teatrul de Artă, Crimă și Pedeapsă, la Teatrul Mic, Băiatul Văduvă, la Teatrelli, Visul unei nopți de vară, la Teatrul de Comedie şi Risipire, la Teatrul Dramaturgilor Români. De la 19.30, la Teatrul Act este spectacolul The Wanderer.

Concerte în Bucureşti, joi 15 mai 2025

În materie de concerte, avem de la 19.00 concert Tacenda, la The Pub – Universității, Concert simfonic cu Christian Zacharias, la Ateneul Român, Fado Nights, la Dancing Lobster, Jezebel & Mihai Melinescu • La Vita e Brera • Summer Aperitivo, la Brera Bucharest, The Coffee Shop Music – Concert Ducu Bertzi & Friends, The Coffee Shop Constituției. De la 19.30 este Opera in Love, la Sala Palatului, iar de la 20.00 este Balul Red Swing | O seară de neuitat, în stilul marilor baluri interbelice, la Teatrul Godot.

Evenimente speciale în Bucureşti, joi 15 mai 2025

În ceea ce priveşte petrecerile, de la 19.00 e Portobello Stradale No 30 – Sonata in Street Major, pe Strada Constantin Esarcu. De la 20.00 JoyQuiz Night by QM Mihai, la 1UP Gamers Pub, de la 21.00 Hellaoke – Rock Karaoke, la Private Hell Club şi de la 22.00 ctrl nights: aim+wall presents: Sully [UK], Bălă, aim+wall, Cheiyale, Alin Tudor, la Control Club, dar şi Date Night w. Raj & Pietroșel & Beatheice, la Apollo111 Barul & Terasa.

De la 18.00 este Live Cooking Station | Meat Experience, la naive.

Expoziţii în Bucureşti, joi 15 mai 2025

De la 10.00 puteţi merge la Primii Cantacuzini în patrimoniul Muzeului Municipiului București şi la Portretul: Imagine şi Oglindire, ambele la Muzeul Municipal București – Palatul Suțu. Tot de la 10.00 puteţi merge la Omul Aman – Înscrisuri, marafeturi și alte fasoan, la Muzeul Theodor Aman. De la 11.00, All Our Todays, la MARe, iar de la 12.00 puteţi vedea mai multe expoziţii în cadrul Art Safari.

