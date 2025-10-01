Evenimente în Bucureşti, joi 2 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 2 octombrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

FCSB dă piept cu Young Boys Berna joi, 2 octombrie, pe Arena Naţională din Bucureşti - Profimedia

Joi, 2 octombrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 2 octombrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 2 octombrie

Ziua de teatru începe de la ora 10.00 când, la Teatrul Ţăndărică, se joacă piesa pentru copii "Motanul Încălţat". De la ora 18.00 se joacă "Vânătoarea", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, iar de la ora 19.00 se joacă "Uite mortul, nu e mortul", la Sala Luceafărul.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Macbeth", la Teatrul Odeon, "Moroi și păpădii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Incognito", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic - Sala Studio, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Iona", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin.

Concerte în Bucureşti, joi 2 octombrie

Florutz și Mișu susţin un concert în Club Şurubelniţa, de la ora 19.30, iar trupele Calyces şi Aetheria susţin un concert în Encore Club, de la ora 20.00.

Pe Tommy Cash îl vedeţi într-un concert susţinut la Arenele Romane, de la ora 20.00, iar trupa Redrum susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 2 octombrie

FCSB, campioana României la fotbal, susţine joi, 2 octombrie, al doilea meci din grupa de Europa League. Trupa antrenată de Elias Charalambous dă piept cu formaţia elveţiană Young Boys Berna într-o partidă care începe la ora 19.45 şi se joacă pe Arena Naţională.

La Centrul Naţional de Tenis continuă turneul feminin de tenis dotat cu premii în valoare de circa 60.000 de dolari.

