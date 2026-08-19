Evenimente în Bucureşti, joi 20 august. Ce nu trebuie să ratezi
Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 20 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.
Joi, 20 august 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.
Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 20 august 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.
Piese de teatru în Bucureşti, joi 20 august
De la ora 19.00, la Teatrul în Culise se joacă piesa "Cu iubirea la spital", un spectacol din universul "Clinica Sinucigașilor".
De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Cine mai are nevoie de iubire?", spectacol în regia lui Ovidiu Niculescu.
Concerte în Bucureşti, joi 20 august
Mihai Mărgineanu susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Ștefan Stoianovici Quartet şi Ştefan Coman susţin un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00.
Dan Drăgan susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Maximilian susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30.
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Petreceri în Bucureşti, joi 20 august
În Naive, de la ora 20.00, sunteţi aşteptaţi la o petrecere intitulată "August RETROverse".
În Control Club, de la ora 22.00, sunteţi aşteptaţi la o petrecere intitulată "Mitici (all night long)". Preţul pentru un bilet la această petrecere este de 30 de lei.