Evenimente în Bucureşti, joi 21 august. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 21 august 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 21 august 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 21 august 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 21 august

Seara de teatru începe de la ora 18.00, cu piesa "Clinica sinucigașilor", care se joacă la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio. De la ora 19.00 se joacă piesa "Fata din curcubeu", la Teatrul de Artă.

De la ora 19.30 se joacă "Iubirea e un lucru foarte mare", la Teatrul Roșu, de la ora 20.00 se joacă "Billboard", la Teatrul Nou, iar de la ora 20.30 se joacă piesa "Cu iubirea la spital", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, joi 21 august

Maria Răducanu & Soul Serenade susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00, în timp ce cei de la Texas Blues Authority susţin un concert în The Pub – Universității, tot de la ora 19.00.

La Botanic Restaurant aveam "Seara cântecelor de munte", cu trupa CALEnDAR, iar la Teatrul Elisabeta, de-a lungul întregii zile, avem o serie de concerte din seria "Candlelight", Tribute pentru Adele şi Queen vs. ABBA.

Expoziţii în Bucureşti, joi 21 august

Una dintre cele mai interesante expoziţii ce pot fi vizitate în această perioadă, în Bucureşti, este "Arta vitraliului la 360° | Amalia Verzea", expoziţie ce poate fi vizitată la ARCUB – Hanul Gabroveni.

La Muzeul Naţional de Artă Contemporană pot fi vizitate expoziţii precum "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor" sau "Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998".

