Evenimente în Bucureşti, joi 27 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 27 noiembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Meciul de baschet feminin Rapid - Estudiantes Madrid se joacă joi, 27 noiembrie, în Sala Rapid din Bucureşti - Facebook/Baschet Rapid

Joi, 27 noiembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 27 noiembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 27 noiembrie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Fericirea în cinci pași. Comedie antimotivațională", la FF Theatre, "Evadarea tăcută", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Secundar", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Ion Caramitru.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "În largul mării", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior, "Svejk", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Rude pierdute", la Teatrul Evreiesc de Stat, sau "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Concerte în Bucureşti, joi 27 noiembrie

Simion Bogdan-Mihai și Lăutarii de Mătase susţin un concert la Sala Palatului, de la ora 19.00. Jaemin Han susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Luiza Zan lansează albumul "Aer" prin intermediul unui concert susţinut în Control Club, de la ora 19.00. Trupa Sarmalele Reci susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 27 noiembrie

De la ora 19.00, în Sala Rapid se joacă meciul de baschet masculin dintre Rapid Bucureşti şi formaţia spaniolă Estudiantes Movistar Madrid.

