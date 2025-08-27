Evenimente în Bucureşti, joi 28 august. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 28 august 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Piesa de teatru "O moştenire şi doi nepoţi" se joacă joi, 28 august, la Teatrul Roşu din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 28 august 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 28 august 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 28 august

Articolul continuă după reclamă

Seara de teatru începe de la ora 18.30, când se joacă piesa "Duși cu pluta", după Neil Simon, la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

De la ora 19.30 se joacă piesa "O moștenire și doi nepoți", la Teatrul Roșu, de la ora 20.00 se joacă piesa "Străini în viitor", la Teatrul Nou, iar de la ora 21.00 se joacă piesa "Inferno", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, joi 28 august

În Expirat Halele Carol, de la ora 19.00, avem "Summer of Punk Fest", respectiv concerte cu Dead Ceausescus, Martalogii sau Hjena Șpiț. Tot de la ora 19.00, în The Great Hill Music Club, avem un concert special susţinut de Amir Heidarkhodaee.

De la ora 21.30, pe Valeria Stoica o puteţi urmări într-un concert susţinut la Teatrul Naţional Bucureşti.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 28 august

De la ora 21.30, pe Arena Naţională, FCSB, campioana României la fotbal, joacă meciul decisiv cu FC Aberdeen, din Scoţia, pentru calificarea în grupa de Europa League. FCSB are asigurată, deja, calificarea în grupa de Conference League.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰