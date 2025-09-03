Evenimente în Bucureşti, joi 4 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 4 septembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 4 septembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 4 septembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 4 septembrie

De la ora 19.00 se joacă, printre altele, "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Excelsior, sau "Fierarii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mare.

De la ora 19.30 se joacă "Soț de vânzare", la Teatrul Roșu, de la ora 20.00 se joacă "O zi din viața unui politician fericit", la Teatrul Nou, dar şi "Jocul accidentelor", la FF Theatre.

Concerte în Bucureşti, joi 4 septembrie

Cel mai aşteptat concert de joi seara se anunţă a fi cel susţinut de cei de la Soul Serenade la Lacul Tei, în cadrul "Waves&Lights 2025", de la ora 19.00.

Un alt concert interesant se anunţă a fi cel susţinut de Paul Tihan și Andra Andriucă, la Teatrul Naţional Bucureşti, de la ora 21.30.

Expoziţii în Bucureşti, joi 4 septembrie

La Muzeul Național de Artă Contemporană pot fi vizitate expoziţii precum "Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998" sau "Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris".

La Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" încă mai poate fi vizitată expoziţia "Un minut pentru tine, o viață pentru ei", iar la Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Şuţu încă mai poate fi vizitată expoziţia "România Agfacolor. 1940-1948".

