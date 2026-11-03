Evenimente în Bucureşti, miercuri 4 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 4 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Ashley Pezzotti şi Sorin Zlat Trio susţin un concert miercuri, 4 noiembrie, la Teatrul Elisabeta din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 4 noiembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 4 noiembrie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic, "Viață în lucru", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, sau "Obiceiuri necurate", la Teatrul Bulandra.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Ulciorul sfărâmat", la Teatrul de Comedie, "În capul tău", la Teatrul Dramaturgilor Români, sau "Casa de la ţară", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio. De la ora 20.00 se joacă "Haos la Motel", la Restaurant Elisabeta, iar de la ora 20.30 se joacă "10 milioane și o cutie de cafea", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, miercuri 4 noiembrie

De la ora 19.00, Fuego susţine un concert aniversar la Sala Palatului. Tot de la ora 19.00, Ashley Pezzotti şi Sorin Zlat Trio susţin un concert la Teatrul Elisabeta.

Robin and The Backstabbers susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00, iar Tania Turtureanu susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 4 noiembrie

De la ora 19.00, în Sala Mihai Viteazul se joacă meciul de volei masculin dintre Steaua Bucureşti şi Unirea Dej.