Evenimente în Bucureşti, joi 9 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 9 octombrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 9 octombrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 9 octombrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 9 octombrie

Seara de teatru începe de la ora 18.30, când se joacă piesa "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu. De la ora 19.00 se joacă piese precum "Luminile ghetoului", la Teatrul Evreiesc de Stat, sau "Comedie pe întuneric", la Sala Luceafărul.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Voyeur", la Teatrul de Artă, "Spiritul de familie", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Teama de a înota pe întuneric", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Părinți și copii", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Evadarea tăcută", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu", la FF Theatre.

Concerte în Bucureşti, joi 9 octombrie

De la ora 19.00, la Ateneul Român sunteţi aşteptaţi la un concert simfonic susţinut de Clara-Jumi Kang. Trupa Methadone Skies susţin un concert în Encore Club, de la ora 20.00.

Trupa Phunk Smugglers susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00, iar pe Puiu Pascu, Virgil Popescu şi Titi Herescu Trio îi puteţi vedea în Berăria H, într-un concert care va începe tot de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 9 octombrie

Naţionala de fotbal a României susţine un meci amical împotriva echipei similare a Moldovei. Partida se joacă pe Arena Naţională, din Bucureşti, şi începe la ora 21.00.

În Liga Naţională de handbal feminin se joacă meciul dintre CSM Bucureşti şi SCM Râmnicu Vâlcea (ora 15.00, Sala Apollo).

