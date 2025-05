Evenimente în Bucureşti, marţi 13 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, spectacole, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 13 mai.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 13 mai

Marţi, 13 mai 2025, de la ora 19.00, în Bucureşti se joacă piese precum Dragostea durează opt ani, la Teatrul de Comedie, Familia Addams, Teatrul Excelsior şi Cel mai bun copil din lume, la TNB. De la 20.00 se joacă Trei surori în Atena, Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, marţi 13 mai

Capul de afiş al zilei, în materie de concerte, îl reprezintă concertul susţinut de Direcția 5 - Concert sub cerul liber, Berăria H, de la ora 17.00. De la 19.00 este concert Warhaus, la Arenele Romane, Venom Inc + Hate + Ater, la Quantic, Madeleine Cazenave – Pian Solo, la Goethe - Institut, Stagiunea de marţi seara cu Cornelius Zirbo, la Ateneul Român. De la 19.30 este ediția a VII-a - Flori de mai, la Complexul Grozăvești şi de la 20.00 Sweet Jazz Quartet by Jazz Club Emil Bizga, la The Pub – Universității.

Petreceri în Bucureşti, marţi 13 mai

De la 22.00 este petrecere ctrl Brutus Nights: Alexandra, DJ Slim Fit, Anin, Drao, la Control Club. De la 18.00 începe Festivalul Filmului European 2025 din București şi Live Cooking Station | Meat Experience la naive.

