Evenimente în Bucureşti, marţi 14 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 14 octombrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Piesa de teatru "Cu moartea la doctor" se joacă marţi, 14 octombrie, la Teatrul Nou din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 14 octombrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 14 octombrie

De la ora 19.00 se joacă piese precum "Două ore cu pauză", la Teatrul Excelsior, "Viață Bună", la Teatrelli, sau "Club 27", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Enigma Otiliei", în Aula Magna Politehnica București, în timp ce de la ora 20.00 se joacă piesa "Cu moartea la doctor", la Teatrul Nou.

Spectacole în Bucureşti, marţi 14 octombrie

De la ora 20.00, în Control Club sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de francezii de la Weird Omen şi românii de la Bad Decisions.

De la ora 22.00, tot în Control Club, este programat un show susţinut de nume precum Gheordu, Ana Satana sau Ground Control.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 14 octombrie

La Muzeul Național al Literaturii Române pot fi vizitate expoziţii precum "Poems for Androids" sau "Pescuitul minunat".

La Biblioteca Națională a României sunteţi aşteptaţi la International Light Art Festival 2025, despre termenul de Light Art spunându-se că "desemnează lucrări ce traversează mai multe medii și tehnici, în care lumina este elementul central – controlată precis sau lăsată liberă".

