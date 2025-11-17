Evenimente în Bucureşti, marţi 18 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 18 noiembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 18 noiembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 18 noiembrie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Ultimii", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, "Băiatul din Brooklyn", la Teatrul Evreiesc de Stat, sau "Iertare", în Aula Magna Politehnica Bucureşti.

De la ora 19.30 se joacă piesa "Cine l-a ucis pe tata?", la Teatrul Metropolis - Mică, iar de la ora 20.00 se joacă piesa "Ședință cu părinții", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, marţi 18 noiembrie

Shwan Sebastian susţine un recital de pian la Ateneul Român, de la ora 19.00. Chitariştii de la Equilateral Guitar Union susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00.

Adi Stoenescu, Paolo Profeti, Răzvan Cojanu şi Anthony Gutierrez susţin un concert în JazzBook, de la ora 20.00, iar pe Luana Genevieve o puteţi vedea în concert în Control Club, de la ora 22.00.

Petreceri în Bucureşti, marţi 18 noiembrie

În Naive, de la ora 18.00, sunteţi aşteptaţi la o "Pasta Experience", iar în Paque Bistro&More, de la ora 20.00, vă puteţi bucura de o nouă seară de karaoke.

În Berăria H sunteţi aşteptaţi la o petrecere "Marţea la Berărie" care, de această dată, vine şi cu un bonus, posibilitatea de a urmări pe ecrane gigant meciul de fotbal România - San Marino, din preliminariile Campionatului Mondial.

