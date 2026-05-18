Evenimente în Bucureşti, marţi 19 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 19 mai 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 19 mai 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 19 mai 

Seara de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piesa "Domnul Ibrahim şi florile din Coran", la Teatrul Metropolis - Sala Mică. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "A douăsprezecea noapte", în Aula Magna Politehnica București, sau "Dragostea durează opt ani", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan.

De la ora 19.30 se joacă o nouă reprezentaţie a piesei "Domnul Ibrahim şi florile din Coran", la Teatrul Metropolis - Sala Mică.

Concerte în Bucureşti, marţi 19 mai  

Trupa Clutch susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Carla Ungureanu susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Trupa italiană VIRGIN susţine un concert tribut Madonna în Berăria H, de la ora 20.30. Bastien susţine un concert în Control Club, de la ora 21.00.

Spectacole în Bucureşti, marţi 19 mai 

De la ora 19.00, la Teatrul Metropolis, Sala Mare, sunteţi aşteptat la spectacolul "Cea mai bună zi din an". Conform organizatorilor, vorbim despre "un spectacol de teatru şi dans despre despărţiri, despre frumuseţea şi necesitatea lor".

De la ora 20.00, în Comics Club sunteţi aşteptaţi la "Work In Progress", spectacol de comedie susţinut de Sorin Pârcălab.

