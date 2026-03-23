Video Răsturnare de situaţie în cazul copilului de cinci ani căzut de la etajul 9. Mama ar putea fi suspectă

Se complică ancheta în cazul băieţelului de 5 ani care a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc aflat într-un cartier rezidenţial din sectorul 1 al Capitalei. Vecinii femeii susţin că aceasta ar putea fi implicată în moartea copilului. Vorbim despre acuzaţii foarte grave, care sunt verificate în acest moment de anchetatori.

de Denisa Dicu

la 23.03.2026 , 14:33

Mama copilului este internată acum la Spitalul Clinic de Psihiatrie, Alexandru Obregia din Capitală. Este supravegheată așadar de medici pentru că sunt surse care spun că aceasta ar avea probleme psihice.

Polițiști au deschis în acest caz un dosar penal de moarte suspectă. Au fost făcute și cercetări la fața locului, împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care au preluat această anchetă de moarte suspectă. Se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate dacă mama băiețelului a avut o implicare sau nu în moartea copilului.

Articolul continuă după reclamă

Știm însă că acest incident șocant s-a petrecut ieri într-un cartier rezidențial din Sectorul 1 al Capitalei, când băiețelul de doar 5 ani a căzut de la etajul 9 al blocului. Trupul său neînsufețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru realizarea autopsiei.

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

copil cazut capitalei
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.