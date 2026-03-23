Cine este românca arestată pentru că ar fi încercat să intre într-o importantă bază navală, în Scoţia

Românca arestată joi în Scoția, pentru că ar fi încercat să intre într-o importantă bază navală, se numește Alina Valentina. Există informații că ar fi practicat prostituția în Marea Britanie și Germania, au declarat surse judiciare pentru Observator.

Românca de 31 de ani a fost arestată pe 19 martie alături de un iranian de 34 de ani pentru că au încercat să pătrundă într-o bază navală britanică cu submarine nucleare. Este vorba despre Baza Navală HM Clyde din Scoția, cunoscută sub numele de Faslane. Cei doi urmează să fie duși astăzi în fața instanței.

Presa britanică susține că cei doi ar fi spioni iranieni care ar fi încercat, fără succes, să intre în baza situată la 40 de kilometri nord-vest de Glasgow.

Faslane găzduiește nucleul flotei de submarine a Marii Britanii și sistemul de descurajare nucleară Trident. Acolo sunt staționate submarinele din clasa Vanguard, echipate cu rachete nucleare Trident, și submarinele de atac din clasa Astute, propulsate nuclear, dar cu armament convențional.

