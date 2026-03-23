Calendar ortodox complet aprilie 2026. Care sunt cele mai importante sărbători religioase ale lunii

Aprilie sau prier este a patra lună a anului în calendarul gregorian și una dintre cele patru luni gregoriene cu o durată de 30 de zile. În aprilie 2026 avem două sărbători religioase cu cruce roşie, extrem de importante.

Numele lunii aprilie vine de la cuvântul latinesc aperio. Înainte de anul 700 î.Hr., luna aprilie era a doua lună a anului în calendarul roman și avea 29 de zile. După ce Iuliu Cezar a introdus calendarul iulian în 45 î.Hr., luna aprilie avea 30 de zile și devenea a patra lună a anului.

Sâmbăta lui Lazăr pică pe 4 aprilie

Sâmbăta lui Lazăr este o zi importantă în tradiția creștină ortodoxă și se sărbătorește cu o zi înainte de Duminica Floriilor, adică în sâmbăta care precede intrarea lui Iisus în Ierusalim. Această zi amintește de minunea învierii lui Lazăr de către Iisus Hristos, după patru zile de la moarte. Evenimentul este considerat una dintre cele mai importante minuni din Biblie și prefigurează Învierea lui Hristos.

Din punct de vedere religios, Sâmbăta lui Lazăr are o semnificație specială: marchează trecerea de la Postul Mare spre Săptămâna Patimilor. Este o zi de bucurie, pentru că vorbește despre viață și speranță, chiar dacă se află într-o perioadă de post.

În tradiția populară românească, ziua este cunoscută și sub numele de „Moșii de Florii”. În această zi, oamenii merg la biserică și fac pomeniri pentru cei adormiți, împărțind colivă, colaci sau alte alimente.

Există și obiceiuri vechi, mai ales la sate, unde copiii sau fetele mergeau din casă în casă și cântau „Lăzărelul”, un cântec ritual care amintește de moartea și învierea lui Lazăr. În schimb, primeau ouă sau dulciuri.

Din punct de vedere alimentar, este una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care este dezlegare la pește, alături de Duminica Floriilor. Astfel spus, Sâmbăta lui Lazăr este o zi cu dublă semnificație: religioasă, prin comemorarea unei minuni importante, și tradițională, prin obiceiurile legate de pomenirea morților și venirea primăverii.

Intrarea Domnului în Ierusalim pică în 2026 pe 5 aprilie

Intrarea Domnului în Ierusalim, cunoscută și ca Floriile, este una dintre cele mai importante sărbători creștine și are loc cu o săptămână înainte de Paște. Evenimentul amintește momentul în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, fiind întâmpinat de mulțime ca un împărat. Oamenii l-au întâmpinat cu ramuri de finic și de măslin, strigând „Osana!”, semn de bucurie și recunoaștere.

În tradiția ortodoxă, această zi simbolizează victoria vieții asupra morții și marchează începutul Săptămânii Patimilor, perioada care precede Învierea.

Tradiții și obiceiuri

În România, credincioșii merg la biserică cu ramuri de salcie, care sunt sfințite și apoi păstrate în casă, la icoane. Acestea simbolizează ramurile cu care a fost întâmpinat Iisus. De asemenea, este una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care există dezlegare la pește, fiind o zi de sărbătoare.

Importanța în calendar

Floriile deschid seria celor mai importante zile din calendarul creștin, care culminează cu Paștele. Este o zi care îmbină bucuria cu reflecția și marchează un moment esențial din viața lui Iisus. Pe scurt, Intrarea Domnului în Ierusalim este o sărbătoare a speranței, dar și începutul unei perioade de profundă semnificație spirituală.

Paştele pică pe 12 aprilie în 2025

De departe, cea mai importantă sărbătoarea a lunii aprilie în 2026 este Paştele, prăznuit pe 12 aprilie. Paştele este sărbătoarea Învierii Domnului. Modul de calculare a datei Sfintelor Paşti s-a stabilit la primul sinod ecumenic, ţinut în anul 325 la Niceea.

Sărbătoarea Paştelui este momentul în care prăznuim "omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi veşnice şi săltând îl lăudăm pe Mântuitorul, pe cel unul binecuvantat şi preamărit, Dumnezeul părinţilor noştri".

Înainte de Paște, credincioșii țin Postul Mare, care durează aproximativ 40 de zile. Este considerat cel mai lung și mai aspru post din an și presupune atât restricții alimentare, cât și o perioadă de reflecție și rugăciune.

Ultima săptămână înainte de Paște este numită Săptămâna Patimilor. În această perioadă sunt rememorate ultimele zile din viața lui Iisus, inclusiv Cina cea de Taină, răstignirea și moartea Sa. Momentul cel mai important este slujba din noaptea de sâmbătă spre duminică. Credincioșii merg la biserică pentru a lua Lumina Sfântă și participă la slujba de Înviere, când se rostește tradiționalul „Hristos a înviat!”.

Tradiții și obiceiuri

În România, Paștele este marcat de numeroase tradiții:

vopsirea ouălor, în special în roșu (simbol al sângelui lui Hristos)

pregătirea preparatelor tradiționale, precum cozonacul sau pasca

mersul la biserică și întâlnirile în familie

În 2026 şi Paștele Catolic se sărbătorește pe 5 aprilie.

Sf. Gheorghe pică pe 23 aprilie

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este sărbătorit în fiecare an pe 23 aprilie. Este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi din calendarul ortodox, ziua fiind marcată, potrivit tradiţiei populare, prin împodobirea caselor şi anexelor cu crengi verzi simbolizând astfel renaşterea naturii.

Peste un milion de români poartă numele Sfântului Mucenic Gheorghe şi îşi sărbătoresc onomastica pe 23 aprilie. Sf. Gheorghe a fost un zeu al vegetației și un protector al naturii înverzite, al vitelor și al oilor. În popor se crede că atunci când broaștele cântă pentru prima oară, San-George deschide drumul naturii spre viață.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a născut din părinţi creştini în Capadocia, în timpul împăratului Diocleţian din secolul al IV-lea. Ajunge în slujba împăratului ca militar şi se confruntă în mod direct cu persecuţiile asupra creştinilor începute în anul 303. Îşi mărturiseşte credinţa în Hristos şi este întemniţat din cauza acestor convingeri religioase. În încercarea de a-l face să renunţe la credinţa creştină, este torturat şi ucis prin decapitare pe 23 aprilie. Această zi rămâne ziua sa de prăznuire.

În iconografie, Sf. Gheorghe apare călare pe un cal, străpungând cu suliţa un balaur. Ipostaza ilustrează o legendă potrivit căreia Sfântul Gheorghe a salvat cetatea Silena din provincia Libiei, terorizată de un balaur. Reprezentarea sfântului biruitor simbolizează modelul de curaj în lupta cu diavolul.

Calendar ortodox complet pentru aprilie 2026

1 -D - Sfânta Muceniţă Evdochia - Dezlegare la ulei şi vin

2 - L - Sfântul Teodot, Sfântul Nicolae Planas - Post

3 - M - Sfinţii Mucenici Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc

4 - M - Sfântul Gherasim de la Iordan

5 - J - Sfântul Mucenic Conon din Isauria

6 - V - Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci

7 - S † - Sfinţii Mucenici Episcopi din Cherson; Sfântul Mucenic Efrem, episcopul Tomisului - Dezlegare la ulei şi vin

8 - D † - Sfântul Preot Mucenic Liviu - Galaction de la Cluj; Sfântul Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei

9 - L - † 40 de mucenici, în Sevastia Armeniei - Dezlegare la ulei şi vin

10 - M - Sfinţii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Pavel, Anecton şi Crescent - Post

11 - M - Sfântul Sofronie, patriarhul Ierusalimului

12 - J - Sfântul Teofan Mărturisitorul; Sfântul Simeon Noul Teolog

13 - V - Aducerea moaştelor Sfântului Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sfânta Ipomoni

14 - S - Sfântul Benedict din Nursia - Dezlegare la ulei şi vin

15 - D - Sfântul Mucenic Agapie şi cei şapte mucenici. Duminica Sfintei Cruci

16 - L - Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul - Post

17 - M - Sfântul Alexie

18 - M - Sfântul Chiril al Ierusalimului

19 - J - Sfinţii Mucenici Hrisant şi Daria

20 - V - Sfinţii mucenici ucişi în Mânăstirea Sfântul Sava cel Sfinţit

21 - S - Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul - Dezlegare la ulei şi vin

22 - D - Sfântul Vasile de Ancira, Sfânta Drosida. Predică la Duminica Sfântului Ioan Scararul

23 - L - Sfântul Mucenic Nicon (Denia Canonului Mare) - Post

24 - M - Sfântul Cuvios Zaharia

25 - M - † Buna Vestire - dezlegare la peşte - Dezlegare la peşte

26 - J - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - Post

27 - V - Sfânta Muceniţă Matroana din Tesalonic (Denia Acatistului Bunei Vestiri)

28 - S - Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou - Dezlegare la ulei şi vin

29 - D - Sfântul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor. Predica la Duminica Sfintei Maria Egipteanca

30 - L - Sfântul Cuvios Ioan Scararul - Post

31 - M - Sfântul Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei

