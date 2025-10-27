Evenimente în Bucureşti, marţi 28 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 28 octombrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 28 octombrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 28 octombrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Regele Leu", la Teatrul Ţăndărică. De la ora 18.30, la Teatrul Mic - Sala Studio se joacă piesa "Revizorul".

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "30+", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, sau "Muscă, paie și bătaie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, în timp ce de la ora 20.00 se joacă piese precum "Emigranții", în Aula Magna Politehnica București, sau "Un taxi numit dorință", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, marţi 28 octombrie

Valentin Gheorghe susţine un recital de chitară la Ateneul Român, de la ora 19.00, în timp ce trupa britanică Shame susţine un concert în Control Club, de la ora 20.00.

De asemenea, tot de la ora 20.00, Maria Răducanu susţine un concert la Green Hours Jazz Cafe.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 28 octombrie

Marţi este programat un meci de fotbal extrem de interesant. În Cupa României, de la ora 21.00, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul dintre Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti şi Fotbal Club Dinamo Bucureşti.

Tot marţi, de la ora 19.00, în Sala Dinamo se joacă şi meciul de volei masculin dintre Dinamo Bucureşti şi macedonenii de la VC Strumica. Partida contează pentru preliminariile Ligii Campionilor.

