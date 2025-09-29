Evenimente în Bucureşti, marţi 30 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 30 septembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 30 septembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 30 septembrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Albă ca Zăpada", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 19.00 se joacă piesa "Proorocul Ilie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, iar de la ora 19.30 se joacă piesa "Don Quijote", la Teatrul Act.

Tot de la ora 19.30 se joacă piesa "Aer", la Teatrul Metropolis, iar de la ora 20.00 se joacă "Iubitule, hai să renovăm", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, marţi 30 septembrie

De la ora 20.00, în The Pub Universităţii, avem "Banii aduc fericirea // Maneleana & Light Orchestra", un concert despre bani, dragoste și ironii.

De la ora 22.00, trupa Monokrom susţine un concert în Control Club, de la ora 22.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 30 septembrie

La Bucureşti are loc, în această perioadă, un important turneu feminin de tenis dotat cu premii în valoare de circa 60.000 de dolari.

Competiţia se desfăşoară la Centrul Naţional de Tenis şi le are ca favorite pe Panna Udvardy (Ungaria), Arantxa Rus (Olanda) şi Miriam Bulgaru (România).

