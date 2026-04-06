Evenimente în Bucureşti, marţi 7 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 7 aprilie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "Moroi şi păpădii" se joacă marţi, 7 aprilie, la Teatrul Naţional Bucureşti

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 7 aprilie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 7 aprilie 

Ziua de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa pentru copii "Albă ca Zăpada", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Cerul (hartă către casă)", la Teatrelli, sau "Părinți", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Călătoria", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "Moroi și păpădii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Dumnezeul de a doua zi", la Teatrul Metropolis - Sala Mică.

Concerte în Bucureşti, marţi 7 aprilie 

Trupa Missed Call lansează single-ul "Take care of my soul" prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30.

În Berăria H, de la ora 20.30, sunteţi aşteptaţi la un concert tribut ABBA susţinut de trupa italiană The Club.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 7 aprilie 

De la ora 16.00, în Sala Rapid se joacă meciul de volei feminin dintre Rapid Bucureşti şi CSM Bucureşti.

