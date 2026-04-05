O simplă plimbare de duminică s-a transformat într-un fenomen naţional. La Tura de Duminică, mii de oameni îşi dau întâlnire în marile oraşe din toată ţara şi o iau la pas în parcuri sau pe străzi. Cunosc oameni noi, îşi împărtăşesc ideile şi chiar îşi găsesc sufletul pereche. Acum, a fost organizată şi o sesiune specială pentru seniori. Participanţii spun că e ca o şedinţă de terapie în aer liber.

Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Satu Mare. De la vest, la est, sute de oameni, despărţiţi de sute de kilometri, îşi încep dimineţile în comunitate. Tură cu tură, duminică de duminică, s-au adunat kilometri întregi de poveşti. Purtate - desigur - la pas.

Fenomenul care adună oameni din toată țara, duminică de duminică

"Este exact ceea ce mi-am dorit, adică vorbit cu oameni şi poveşti de viaţă. Să încetineşti un pic ritmul mental, să te conectezi cu oamenii, să vorbeşti despre greutăţile sau plăcerile oamenilor din viaţă", a declarat Aleodor Tabarcea, organizator.

Tura de duminică are un singur motto - aici doar se merge. 10.000 de paşi, mai exact. Se pleacă la drum alături de necunoscuţi, iar până la sfârşitul plimbării, se leagă prieteniile. Ioana şi Emily şi-au dat seama că sunt vecine tot la o plimbare de duminică.

10.000 de pași și prietenii legate pe traseu

"Am continuat să venim la ture şi ne-am promis că o să ne vedem la o cafea şi am început să ne bem cafeaua acasă că stăteam doar la câteva etaje distanţă, pe acelaşi palier", a povestit Ioana Covaci.

"Practic stăm în fiecare zi împreună, ne bem cafeaua împreună, mergem la sală împreună şi stăm toată ziua împreună", a continuat Emily Merduş.

Comunitatea Tura de duminică a luat naştere în urmă cu mai bine de un an, din întâmplare. La început au fost doar doi oameni care au dat o tură în parcul Herăstrău din Capitală. Din vorbă în vorbă, tot mai mulţi dintre cei sătui de ecrane s-au alăturat iniţiativei care a devenit un fenomen naţional. Acum, sunt unii pentru ceilalţi familia de duminică.

"Să cunoaştem oameni noi, să împărtăşim şi noi ideile pe care le-am construit", a spus un participant.

"A venit în sfârşit căldura şi decât să stau singură pe canapea uitându-mă la ceva, am zis că mai bine să fac un pic de sport, un pic de mişcare şi poate mai cunosc oameni noi", a adăugat o altă persoană.

Ture dedicate seniorilor și comunități care cresc

Ieri, pentru prima dată, au organizat şi o tură pentru seniori. Nu au contat nici ploaia, nici frigul. Plimbarea a adunat zeci de oameni. Mulţi se cunosc deja din cluburi de cărţi sau din drumeţii.

"Deocamdată ne-am întâlnit cu toţii, ne cunoaştem, e foarte bine. Eu, de obicei, fac sport. Iarna în jur de 8 kilometri pe zi fac, iar vara fac şi 15. V-am zis, până la ora actuală am cinci kilometri", a precizat o persoană.

"Sâmbetele merg la munte, astăzi m-am ataşat grupului ca niciodată. Singură şi am cunoştinţe, socializare", a adăugat altă participantă la Tura de Duminică.

Peste 2.000 de persoane s-au alăturat iniţiativei până acum.

"Iniţial a pornit dintr-o nevoie personală de a ieşi, de a da o tură în natură de parc, nu mă sincronizam de la bun început cu prietenii mei şi atunci şi atunci am zis să stabilim o zi şi o oră în care să ieşim. Mulţi dintre oamenii care vin spun că e terapie curată", a explicat Andy Ungureanu, organizatorul evenimentului.

Pentru a participa la tura de duminică e nevoie doar să vă rezervaţi locul pe o platformă. Gratuit.

