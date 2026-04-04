E sărbătoare în Piaţa Dorobanţi! Ajun de Florii cu artizani locali, multe bunătăţi, activităţi de familie şi decoruri de poveste. Una dintre cele mai importante străzi din nordul Capitalei a devenit pietonală în acest weekend. În jurul pieţei, care s-a redeschis astăzi, oamenii s-au putut bucura de un weekend plin, în stradă!

O sărbătoare în stradă, unde toată lumea zâmbeşte! La Florii în Dorobanţi, copiii se bucură de spectacole, ateliere şi de multe jocuri, în timp ce oamenii mari beau o cafea bună, gustă din bunătăţi şi profită de timpul petrecut împreună! În acest weekend, pe strada Aviator Radu Beller, o arteră importantă din sectorul 1 al Capitalei, nu zărim maşini, dar simţim bucuria primăverii.

Ateliere pentru copii și amintiri pentru cei mari

"Am făcut nişte ouă din plastilină, o ciupercuţă şi o floare şi am decorat cu nişte inimi acest coşulet!", a spus un copil.

Chiar şi adulţii şi-au amintit de copilărie.

"Am trecut o secundă pe aici şi ne-am oprit să ne amintim de copilărie!", a povestit o femeie.

"Am desenat o floare şi ştiu că este floarea pe care o făceam de fiecare în copilărie şi da, pentru câteva minute ne simţim chiar ca nişte copii!", a adăugat altă persoană.

"Mai pe seară avem concert şi putem spune că astăzi am învins chiar şi ploaia!", a declarat Ana Mogaja, organizatoare.

"Şi copiii şi părinţii sunt bineveniţi la acest eveniment, s-a redeschis şi Piaţa Dorobanţi, a fost închisă o perioadă lungă de timp!", a precizat Adrian Mitroi, organizator.

Piața Dorobanți se redeschide după 6 ani

Mai exact, de mai bine de 6 ani locuitorii din zonă nu au mai avut o piaţă în apropiere. De astăzi, va avea program zilnic, iar producătorii promit că preţurile piperate de altă dată vor fi doar o amintire.

"Este o piaţă a producătorilor autohtoni. Sunt preţuri de producători - fie că vorbim de legume, fie că vorbim de verdeţuri, fie că vorbim de miere, de carne, de lapte", a subliniat Vlad Macovei, preşedintele Asociaţiei Forţa Fermierilor.

"Dorobanţiul pierduse mult din strălucirea pe care o avea. E o preocupare pentru fiecare cartier să găsim astfel de oaze care pe timpul weekendului se pot fi transformate în zone comunitare, în care oamenii să se întâlnească, să se simtă bine, să facă diverse activităţi", a explicat George Tuţă, primarul Sectorului 1.

Bunătăți locale și planuri pentru comunitate

Cine a trecut astăzi prin zonă a putut degusta şi din bunătăţile pregătite de artizanii din Piaţa Dorobanţi.

"Am pus câţiva mici, cârnaţi, muşchiuleţ, condimentate de noi, la carmangeria noastră", a transmis Mihai Acsinte, proprietar carmangerie.

"Vom fi permanent atât cu carmangeria clasică, cât şi cu grătarul. Vom putea găti tot ceea ce este în galantar, la cererea clientului. Zona aceasta are nevoie de o carmangerie", a continuat Dragoş Safta, un alt proprietar de carmangerie.

Evenimentul Florii în Dorobanţi continuă şi mâine între 10:00 şi 21:30 cu activităţi pentru toată familia.

