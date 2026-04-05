Dacă nu aţi plantat până acum răsadurile în grădină, venim cu o veste bună! De ieri, au început vânzările la Staţiunea de Cercetare și Dezvoltare Legumicolă din Buzău. Plantele, recunoscute la nivel naţional pentru calitate, sunt acum chiar la un click distanţă. Iar siguranţa că ceea ce cumpără este şi ceea ce creşte, atrage tot mai mulţi clienţi, chiar dacă preţurile au mai crescut faţă de anul trecut.

Renumele răsadurilor de la Staţiunea de Cercetare Legumicolă Buzău s-a dus în toată ţara. Oamenii aleg să bată chiar şi sute de kilometri pentru a-şi cumpăra cele mai bune plante.

"Vor creşte la Slatina. Am venit special pentru acest răsad care este foarte bun".

"Am luat soiul prekos, am luat inimă de bou, cherry, am luat florelia şi carina şi castraveţi".

"Eu iau pentru cineva, nu iau pentru mine. Le duc la cineva unde are solar. I-am luat şi anul trecut şi a fost mulţumit", spun oamenii.

Indiferent că sunt agricultori cu vechime sau abia la început de drum, sfaturile cercetătorilor despre îngrijirea plantelor sunt de mare ajutor pentru ei. În plus, clienţii au mai multe beneficii.

"Am început vânzarea răsadurilor, atât la seră, cât şi prin curierat. Sunt foarte mulţi clienţi pentru că au certitudinea că ceea ce văd pe etichetă, de exemplu, dacă doresc Buzău 1600, Buzău 1600 o să şi consume", spune Ion Gherase, cercetător SCDL Buzău.

Răsadurile de tomate sunt în topul vânzărilor. Iar pentru un fir, oamenii plătesc 2,5 lei. Castraveţii sunt ceva mai scumpi - 3 lei firul.

"Oleacă mai scumpe ca anul trecut, dar nu exagerat", spun clienţii.

"În momentul de față prețul a crescut din cauza faptului că toate s-au scumpit, ceea ce înseamnă energia electrică, gazul", spune Emilian Mirea - cercetător.

Un lucru este cert! Cine a cumpărat prima dată răsaduri de la Staţiunea de Cercetare și Dezvoltare Legumicolă din Buzău, garantat, se întoarce!

