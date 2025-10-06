Evenimente în Bucureşti, marţi 7 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 7 octombrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 7 octombrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 7 octombrie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa "Maria de Buenos Aires", în Teatrelli. De la ora 19.00 se joacă piese precum "Macbeth", la Teatrul Odeon, sau "Repetiție pentru o lume mai bună", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "S.O.S. – Sound of Silence", în Aula Magna Politehnica București, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Moș Nechifor", la Teatrul Act, de la ora 20.00 se joacă "Tavanul de sticlă", la Teatrul Nou, iar de la ora 21.00 se mai joacă încă o dată "Maria de Buenos Aires", la Teatrelli.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 7 octombrie

La Promenada Mall poate fi vizitată expoziţia intitulată "Young Blood | Noul val de artiști contemporani", o expoziţie de artă contemporană realizată în parteneriat cu Art Safari.

La Muzeul Naţional al Literaturii Române poate fi vizitată expoziţia intitulată "Bucharest ART Exhibition".

Festivaluri în Bucureşti, marţi 7 octombrie

În perioada 3-12 octombrie, la Bucureşti se desfăşoară a 20-a ediţie a Festivalului Internațional de Animație Animest.

De asemenea, marţi este ultima zi în care la Bucureşti se desfăşoară BUKFESZT 2025 – Festivalul Teatrului Maghiar din România. În cadrul acestui festival, marţi se joacă, de la ora 19.00, la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, piesa "Tatăl", de Florian Zeller.

