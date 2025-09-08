Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, marţi 9 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 9 septembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 12:00
Piesa de teatru "Familia Addams" se joacă marţi, 9 septembrie, la Teatrul Excelsior din Bucureşti Piesa de teatru "Familia Addams" se joacă marţi, 9 septembrie, la Teatrul Excelsior din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 9 septembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 9 septembrie 

Marţi, de la ora 19.00, avem două piese de teatru extrem de interesante în Bucureşti. La Teatrul Excelsior se joacă "Familia Addams", musical pus la cale de Marshall Brickman, Rick Elice și Andrew Lippa.

La Teatrul Metropolis, tot de la ora 19.00, se joacă piesa "Club 27", piesă în care rolurile sunt interpretate de Cătălina Mihai, Ștefan Iancu şi Tudor Aaron Istodor.

Ateliere în Bucureşti, marţi 9 septembrie 

La Veranda Mall, de la ora 17.00, sunteţi aşteptaţi la un atelier Back to School bazat special pe Ziua Internațională a Ursuleților de Pluș.

La Casa General Henri Cihoski sunt organizate atât un atelier Stil vestimentar feminin, cât şi un atelier Scriere creativă în cheia celor cinci simţuri.

evenimente bucuresti 9 septembrie piese teatru bucuresti 9 septembrie ateliere bucuresti 9 septembrie
