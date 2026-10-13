Evenimente în Bucureşti, miercuri 14 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 14 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 14 octombrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 14 octombrie

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic, sau "Vinovat. Nevinovat", la Teatrul Mic - Sala Atelier.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Caligula", la FF Theatre, "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta, sau "Ulciorul sfărâmat", la Teatrul de Comedie, în timp ce de la ora 20.00 se joacă "Probleme în Paradis", la Restaurant Elisabeta, şi "Gaiţele", la Sala Luceafărul, iar de la ora 20.30 se joacă "Cerere în căsătorie", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, miercuri 14 octombrie

Ilinca lansează albumul "Divin Feminin" prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30. Abeer Nehme susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.00.

Trupa Omul cu Şobolani lansează albumul "Distopia" prin intermediul unui concert susţinut în Quantic Pub, de la ora 19.00. Luminiţa Burcă susţine un recital de vioară la Ateneul Român, de la ora 19.00. Artiştii de la Amprenta susţin un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00. De la ora 20.15, la Berăria H este programat un concert remember Vali Sterian.

Festivaluri în Bucureşti, miercuri 14 octombrie

În perioada 10-18 octombrie, în Bucureşti se desfăşoară a 18-a ediţie a KINOdiseea, primul festival internațional de film pentru publicul tânăr din România. Evenimentul se desfăşoară în trei locaţii, Sala Gloria, Cinema Muzeul Țăranului Român și Centrul Cultural Armean.

Aproximativ în aceeaşi perioadă, în Bucureşti se desfăşoară şi a 11-a ediţie a Bucharest Photofest. Evenimentul propune o explorare a ceea ce înseamnă să fii cu adevărat prezent în fața unui subiect și a ceea ce face ca o imagine să conteze într-un moment de saturație vizuală fără precedent.