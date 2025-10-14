Evenimente în Bucureşti, miercuri 15 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 15 octombrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 15 octombrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 15 octombrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 16.00, când se joacă piesa "Club 27", la Teatrul Metropolis - Sala Mare. De la ora 19.00 se joacă piese precum "Enigma Otiliei", la Teatrul Nottara, sau "Vestul singuratic", tot la Teatrul Nottara.

De la ora 19.00 mai avem "Extraconjugal", la Teatrul de Artă, sau "Romeo și Julieta", la Teatrul Mic - Sala Atelier. De la ora 20.00 se joacă "Tomcat", la Teatrul Excelsior, dar şi "Șase feluri de mâncare dintr-o singură găină", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, miercuri 15 octombrie

De la ora 19.00 avem spectacole extrem de interesante precum "Dein ist mein ganzes herz – Valsuri celebre", la Sala Dalles, sau "The Story of 1900. A Jazz Suite", la Ateneul Român, dar şi un recital cameral cu Valeri Sokolov și Maria Diana Petrache, tot la Ateneul Român.

În Control Club, de la ora 20.00, sunteţi aşteptaţi la un spectacol "Șaraimanic Roda del Mundo XV: România & Bulgaria", The Magnifics susţin un acoustic show în The Pub Universităţii, de la ora 20.00, iar Ionel Tudorache & Taraful susţin un concert în Berăria H, de la ora 21.15.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 15 octombrie

La Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suțu poate fi vizitată expoziţia "George Enescu și Universul Artelor", în timp ce la Muzeul de Artă Recentă poate fi vizitată expoziţia "Vrea cineva să fie eu?".

La Muzeul Național al Literaturii Române pot fi vizitate, în continuare, expoziţii precum "Poems for Androids" sau "Pescuitul minunat".

