Florin Mitroi și-a dat demisia de la conducerea CJ Constanța: La baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă

Președintele Consiliului Județean Constanța, liberalul Florin Mitroi, și-a anunțat joi demisia din funcție, invocând o "dezamăgire profundă" față de modul în care este exercitată puterea administrativă și politică la nivel județean.

Mitroi susține că decizia vine pe fondul presiunilor și blocajelor care, în opinia sa, împiedică dezvoltarea județului și realizarea proiectelor asumate în fața cetățenilor.

"Astăzi, mandatul meu de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa încetează prin renunţare la funcţie. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru toţi cetăţenii judeţului, indiferent că m-au susţinut sau nu, fac public faptul că la baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă. Sunt siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte. Şi la fel de siderat sunt şi de marea masă a oamenilor politici şi a factorilor de decizie în administraţie, care aleg să rămână indiferenţi, doar ca să îşi păstreze funcţia. Eu nu pot. Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetăţeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui", a transmis Florin Mitroi, joi, printr-un comunicat de presă.

Fostul președinte al CJ Constanța afirmă că și-a asumat mandatul cu convingerea că poate contribui decisiv la dezvoltarea județului, însă din poziția ocupată nu a mai putut produce schimbările dorite: "din păcate, din această poziţie, nu pot să fac mai multe pentru cetăţeni, nici să schimb modul în care este văzută administraţia”.



Mitroi a menţionat că şi-a dat seama că are două opţiuni: "Să continui să ocup această funcţie până la finalul mandatului, însă să dezamăgesc cetăţenii, pentru că nu pot realiza în aceste condiţii ce mi-am propus şi ce este necesar, fiind limitat, îngrădit, presat în mod constant sau să renunţ la această funcţie, din respect pentru voi şi pentru mine, pentru a putea realiza ce mi-am propus, însă pe altă cale, pentru că demnitatea personală şi dezvoltarea judeţului sunt mai importante decât ocuparea unei funcţii".

Florin Mitroi a mai afirmat că este vorba de o retragere voluntară din această funcţie.

"Este o retragere voluntară, asumată. Sper să o vedeţi ca pe o decizie onorabilă, şi nu o slăbiciune. Consider că am luat decizii corecte, chiar dacă unele au deranjat. Am anulat contracte nedrepte, am deschis uşi spre transparenţă. Puneţi faptele înaintea vorbelor. Constanţa are nevoie de susţinere, de implicare, de acţiune, de-adevărat. Dar nu de la un singur om, ci de la toţi. Le mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit, cetăţenilor care au crezut în mine, colegilor oneşti, echipei care mi-a susţinut activitatea şi presei. Sper la un Consiliu Judeţean stabil, o echipă pregătită şi proiecte care vor continua, indiferent de nume. Mă plec în faţa cetăţenilor acestui judeţ şi sper ca următorul preşedinte să îi iubească la fel de mult ca mine. Vă mulţumesc din suflet pentru tot ce am construit împreună până acum!", a transmis Florin Mitroi.

Decizia acestuia vine după demisiile lui Bogdan Huțucă, de la conducerea PNL Constanța, cât și a lui Felix Stroe de la șefia PSD Constanța.

