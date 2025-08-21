Evenimente în Bucureşti, vineri 22 august. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 22 august 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vlad Musta şi band-ul său susţin un concert vineri, 22 august, în Hard Rock Cafe din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 22 august 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 22 august 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 22 august

Articolul continuă după reclamă

Seara de teatru începe de la ora 18.30, când se joacă piesa "Remember me", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier. Piesa se vrea a fi o adaptare după filmul "Eternal Sunshine of the Spotless Mind".

De la ora 19.00 se joacă piesa "Duși cu pluta", la Teatrul în Culise, iar de la ora 20.30 se joacă piesa "Made in Romania", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Media.

Concerte în Bucureşti, vineri 22 august

În Berăria H, de la ora 20.15, avem serată machedonească. În prim plan va fi trupa Steaua di Vreari. Accesul este liber, dar este necesară o rezervare în prealabil.

Ada Milea & Berti Barbera susţin un concert după Creangă, "Amintiri din copilărie", la Teatrul Naţional Bucureşti, în timp ce Vlad Musta şi trupa sa susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Petreceri în Bucureşti, vineri 22 august

La Gilda Music Lounge, de la ora 22.00, avem "Naughty Nights". Conform organizatorilor, "Naughty Nights" e despre priviri curajoase, dans fără pauză și cocktailuri care deschid conversații.

Tot de la ora 22.00, pe Platforma Wolff avem o petrecere unde atmosfera va fi întreţinută de Margaret Dygas şi Herodot.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰