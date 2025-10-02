Evenimente în Bucureşti, vineri 3 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 3 octombrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 3 octombrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 3 octombrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 3 octombrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Capra cu trei iezi", la Teatrul Țăndărică. De la ora 18.00 se joacă "Mica Sirenă", tot la Teatrul Țăndărică, iar de la ora 19.00 se joacă "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Fetița din Debara", la Teatrul de Artă, "Clinica Sinucigaşilor", la Teatrul în Culise sau "D’ale Carnavalului", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, vineri 3 octombrie

Cristi Minculescu, Valter & Boro susţin un concert aniversar la Arenele Romane, de la ora 19.00. Tot de la ora 19.00 avem şi concerte susţinute de Victor Solomon, în Botanic Restaurant, sau Equinox Quintet, în Green Hours.

Trupa om la lună susţine un concert în Fratelli Studios, de la ora 20.00, pe Los Bitchos îi puteţi vedea în Control Club, de la ora 20.00, iar trupa Publika susţine un concert în Zen Bar, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 3 octombrie

De la ora 20.30, pe arena din Clinceni, se joacă meciul dintre Unirea Slobozia şi Dinamo Bucureşti, partidă ce contează pentru etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

La Centrul Naţional de Tenis continuă turneul feminin de tenis dotat cu premii în valoare de circa 60.000 de dolari.

