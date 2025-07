"Am aflat vestea ... Eram la birou, ieri şi m-a sunat soţul meu să îmi spună că a văzut pe un grup tipul lui de aeronavă, dar nu ştia dacă este el în conducerea ei şi o pilota şi atunci m-am speriat foarte, foarte tare şi n-am ştiut nici măcar cum să reacţionez. A fost cumplit să mă gândesc la asta. Am simţit că mă prăbuşesc, m-am aşezat pe un scaun, am băut un pahar cu apă şi am încercat să procesez emoţie, deşi e foarte greu la început.

Da, ştiam că este vorba despre el. Ştiam pentru că ştiam cât de mult iubeşte meseria asta. Ştiam că iubea să zboare cu elevii, iubea să împărtăşească din experinţele sale, din experienţa vastă din aviaţie şi am simţit că este el. Cumva gândul mă împingea să cred că nu este el, dar în sufletul meu ştiam. Primul lucru, am sunat-o pe mama, sprijinul meu cel mai mare. Nu ştia. Pentru că era o informaţie la cald. Nici presa nu intrase în contact cu această informaţie. Era pur şi simplu o postare publicată pe un grup şi am aşteptat în următoarele momente să vedem ce se întâmplă. Am încercat să dăm telefoane, nu mi s-a răspuns. Era la cald şi nu puteam să aflăm nici o informaţie. Ulterior, după câteva ore, lucrurile s-au elucidat şi am aflat cu siguranţă că a fost el implicat în accident", a povestit Andrada, în exclusivitate pentru Observatornews.

Şi-a pierdut memoria parţial

Fiica lui Sorin Bochiş a vorbit şi despre accidentul trecut, în care tatăl său şi-a pierdut parţial memoria.

"A mai avut un accident acum câţiva ani. După ce s-a produs accidentul şocul a fost foarte mare pentru el. O parte din memeoria lui a fost cumva ştearsă. Uşor, uşor a reuşit să îşi recapete puterile. Practic, printr-o minune pentru că nici un medic nu i-a dat nici o şansă la viaţă. A fost mână divină. Dar iubirea şi pasiunea pentru această meserie şi pentru a zbura a fost dincolo de orice altă restricţie pe care ne gândim că un om şi-ar pune-o după un astfel de accident. Şi da, s-a urcat din nou pentru că acolo era viaţa lui. El nu se vedea făcând nimic altceva decât asta.

Încercăm să aflăm cine era cu el. Nici noi nu ştim cine era această persoană. Am înţeles că e un băiat tânăr. Ca şi informaţie este un băiat din judeţul Suceava care venise să zboare cu el. Încă nu am aflat dacă venise pentru a lua lecţii de zbor sau pur şi simplu pentru zbor de agrement.

Consider că a fost pur şi simplu un accident. Acea sârmă de tiroliană nu s-a putut vedea şi nu a fost ceva la nivelul ochilor încât să o vezi, ci pur şi simplu ea s-a agăţat de roata avionului şi atunci nu s-a mai putut face nimic pentru că se zbura la o altitudine destul de joasă. Evident, unde sunt şi tirolienele", a mai povestit Andrada.

Nu se ştie niciodată când va coborî

Tânăra a vorbit şi despre meseria de pilot a tatălui său şi despre faptul că nu ştii niciodată dacă te mai întorci pe pământ.

"Îmi amintesc când eram mică, mergeam la mare şi acolo zbura cu motodeltaplanul la acea vreme deasupra lacului Ovidiu şi mă plimbam des cu el. Şii apoi mai târziu îmi amintesc că m-am plimbat cu un avion ultrauşor cu ei şi am mers peste munţii Făgăraş şi am văzut nişte peisaje superbe. Ca şi copil am nişte amintiri deosebite cu el şi ăstea nu mi le poate lua nimeni.

Am şi publicat o postare când aveam 12 ani, avum un blog şi am scris o postare care se numea accident aviatic în suflet şi eu cumva de atunci aveam această frică, că ar putea să se întâmple în aer pentru că ştiam cât de mult iubea, peste limită această meserie şi cât de mult iubea avioanele.

Nu cred că ai cum să fii un profesionist şi să ai o astfel de carieră longevivă dacă nu ai acest spirit aventuros, dacă nu eşti curajos, dacă nu eşti dornic să înveţi mai mult. Iar el pe mai departe a urmat această carieră a acrobaţiei care e una foarte periculoasă de altfel.

Aşa am fost crescută, am crescut cu ideologia asta că tata se poate urca în avion, dar nu se ştie când se mai coboară şi nu se ştie dacă se mai întoarce la noi. Şi cumva trăieşti cu mentalitatea asta şi începi să te obişnuieşti că nu se ştie, înt-o zi se poate întâmpla asta şi cumva să fii pregătit psihic să poţi să duci o astfel de suferinţă care este atroce, pntru orice om cred", a declarat fiica pilotului.

Ultima conversaţie

În ceea ce priveşte ultima conversaţie cu tatăl său, aceasta a avut loc în urmă cu ceva timp, când a trimis i-a trimis o poză cu soţul ei. "A fost acum câteva săptămâni, o conversaţie foarte scurtă, prin care i-am trimis o poză cu mine şi cu soţul meu şi mi-a răspuns că suntem foarte frumoşi şi că se bucură foarte mult pentru noi. Soţul meu este în aceeaşi industrie, doar că el este pilot pe linia comercială şi ne-a bucurat foarte mult şi ne bucuram de fiecare dată când vorbeam cu el. Ne spunea tot timpul de elevii săi, de zborurile pe care le are.

Soţul meu a fost clar şocat, dar lucrurile acestea, mai ales în domeniul lor se întâmplă destul de des, mai ales aceste accidente aviatice cu avioane ultrauşoare. El spune că, din experienţa sa, probabil s-a zburat la o altitudine destul de joasă şi nu s-a putut vedea această linie de tiroliană, această frânghie care a blocat roata avionului. A fost pur şi simplu o eroare umană. Nu a preconizat nimeni că s-ar putea întâmpla aşa ceva într-un zbor de agrement".

