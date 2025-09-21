"La sarmale, înainte!" Cu acest îndemn s-a deschis weekendul la Praid, unde Festivalul Internațional al Sarmalelor a umplut stațiunea din judeţul Harghita de arome, culoare și voie bună. Ceaunele au clocotit fără oprire, iar vizitatorii au avut ocazia să guste, pe săturate, preparate aduse din toate colțurile țării și chiar de peste hotare. Atmosfera a fost una de sărbătoare, cu mese pline, muzică, bună dispoziție și porții generoase pentru toți pofticioșii.

Înainte să se așeze la masă, pofticioșii care au ajuns în acest weekend la Praid au avut parte de un spectacol inedit: o defilare pe ritmuri de fanfară, care a dat startul sărbătorii. În tot acest timp, la câțiva pași distanță, 21 de echipe de bucătari pregăteau de zor ceaune întregi cu cele mai aromate și gustoase sarmale.

"Cu varză murată, cu carne de porc, orez, ceapă. Am pus nişte carne afumată de porc peste ele, ca să fie mai bune, mai gustoase şi mai putem şi o bucățică de varză", spune o bucătăreasă de la Festivalul Internaţional al Sarmalelor.

Festival cu participanți din mai multe țări

Articolul continuă după reclamă

Dincolo de rețete și condimente, adevărata luptă s-a dat pentru "ingredientele magice" - pasiunea și priceperea.

"Sunt din întreaga zonă, şi din România, şi din Ungaria. Am văzut că sunt echipe şi din Slovacia. Deci, este absolut un festival internaţional", a povestit un participant la festivalul sarmalelor.

"Este o tradiţie pe care o păstrăm întotdeauna. Sarmalele le facem aşa cum le făceau bătrânii în sat", a mai spus o bucătăreasă.

"Festivalul sarmalelor pentru noi înseamnă foarte mult. Ne place să venim aici, să le arătăm zona noastră, cum se fac sarmalele, să aducem din zona noastră reţeta", a adăugat alt expozant.

30.000 de sarmale pregătite la Praid

Şi cum sarmalele au fost din belșug, pofticioşii s-au bucurat de un festin care s-a sfârșit doar când ultima sarma a dispărut din farfurie.

"Sarmalele au fost foarte bune. Am luat două porţii, nu una singură, pentru că am mai fost cu nişte prieteni, iar toate au fost foarte bune", a menţionat un turist.

Peste 30.000 de sarmale au ieșit din mâinile maeștrilor bucătari de la Praid, iar festinul nu s-a terminat. Pofticioșii mai au și astăzi ocazia să guste din delicioasele preparate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰