La nici o lună de la ultima dezinsecţie, Capitala se confruntă deja cu o invazie de țânțari.

"Tocmai de-asta am și plecat, am venit dar n-am rezistat mai mult de 15 minute şi am plecat. Sunt mult prea mulţi țânțari. Peste tot, dar în special aici ne-au făcut praf. Mi se pare că vara asta sunt mult mai mulți", spune un localnic.

În multe cartiere din București sau parcuri, oamenii spun că nu mai pot sta afară nici măcar câteva minute fără să fie înțepați.

Unii și-au cumpărat aparate cu ultrasunete, spirale și spray-uri, pentru a se proteja.

"Este invazie de țânțari, adică nu putem sta, avem spirală anti-țânțari. Anul ăsta cel puțin, nu au făcut nimic", au povestit oamenii disperaţi.

Deși autoritățile locale anunțaseră acțiuni periodice de stropire împotriva insectelor, se pare că acestea nu au dat rezultate. Mulți cetățeni se plâng că, în loc să scadă, numărul țânțarilor a explodat.

"Stăm cu spray-uri anti-țânțari, cu soluții, dar chiar și așa cred că au devenit imuni la orice soluție", a mai adăugat o persoană.

Bucureștenii cer acum ca dezinsecţiile să se facă mai des şi mai eficient.

