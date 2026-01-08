Furnizarea agentului termic, deficitară la 38% din blocurile din Capitală. Pe cine dă vina ELCEN

Furnizarea agentului termic este deficitară la 38% dintre imobilele din Capitală, se arată în datele furnizate de aplicaţia Termo Alert. Joi, ELCEN a subliniat că livrează agent termic către reţeaua de termoficare "la parametrii optimi de temperatură", conform comenzii Termoenergetica, iar "Eventualele disfuncţionalităţi apărute la nivelul apartamentelor nu sunt generate de activitatea ELCEN, ci ţin de funcţionarea şi starea reţelei de transport şi distribuţie".

Mai exact, este vorba despre aproximativ 3.500 de imobile. Marea majoritate a acestora sunt afectate de o furnizare deficitară atât în ceea ce priveşte căldura, cât şi apa caldă. Totodată, la 55 de imobile este oprită complet furnizarea atât a căldurii, cât şi a apei calde.

Cele mai afectate sunt sectoarele 2 şi 3, ca urmare a debitului insuficient pentru livrarea apei calde furnizat de către CET Sud, reiese din informaţiile publice ale aplicaţiei Termo Alert. Este vorba despre aproximativ 1.300 de blocuri în Sectorul 2 şi aproape 2.000 de imobile în Sectorul 3. La acestea se adaugă aproximativ 150 de blocuri în Sectorul 4 şi 30 de blocuri în Sectorul 5.

În jur de 40 de blocuri din S2, afectate în urma unor avarii la circuitul primar

Totodată, alte aproximativ 40 de blocuri din Sectorul 2 sunt afectate în urma unor avarii la circuitul primar.

Pe 4 ianuarie, Compania Termoenergetica anunţa că furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă a fost afectată în sectoarele 2 şi 3, precum şi parţial în sectoarele 4 şi 5, în urma unei avarii produse la CET Sud - ELCEN, unitate care aparţine Ministerului Energiei.

Pe 7 ianuarie, ELCEN informa că intervenţia tehnică asupra cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET Bucureşti Sud a fost finalizată, iar echipamentul a fost readus în funcţiune în condiţii de siguranţă.

Incidentul tehnic nu a reprezentat o avarie majoră, ci o situaţie gestionată în limitele de siguranţă ale unui sistem energetic vechi, aflat sub o presiune tehnică ridicată, a precizat instituţia.

ELCEN a adăugat că pe durata indisponibilităţii temporare a acestui grup energetic nu a întrerupt niciun moment livrarea agentului termic către reţeaua de termoficare. CET Bucureşti Sud a funcţionat în permanenţă cu cazanul de abur nr. 3, turbina de abur nr. 3 şi două cazane de apă fierbinte, asigurând continuitatea producţiei de energie termică.

Pe cine dă vina ELCEN

De asemenea, în cursul zilei de joi, ELCEN a subliniat că livrează agent termic către reţeaua de termoficare "la parametrii optimi de temperatură", conform comenzii Termoenergetica.

"În urma numeroaselor sesizări primite astăzi, 8 ianuarie, din partea consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat de termoficare privind furnizarea deficitară sau lipsa apei calde şi a căldurii în apartamente, ELCEN face următoarele precizări: Activitatea în CET-urile ELCEN se desfăşoară în prezent fără sincope. Incidentul tehnic de la CET Bucureşti Sud anunţat de ELCEN în data de 4 ianuarie a fost remediat în data de 6 ianuarie şi comunicat public. În prezent, ELCEN livrează agent termic către reţeaua de termoficare, la parametrii optimi de temperatură, conform comenzii Termoenergetica", a precizat ELCEN, pe Facebook.

Electrocentrale Bucureşti S.A a mai precizat că livrează agentul termic până la limita centralelor, de unde acesta este preluat de Termoenergetica şi distribuit către consumatori prin reţeaua de termoficare.

"Eventualele disfuncţionalităţi apărute la nivelul apartamentelor nu sunt generate de activitatea ELCEN, ci ţin de funcţionarea şi starea reţelei de transport şi distribuţie", a menţionat sursa citată.

