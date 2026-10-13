La doar 12 ani, Izabela luptă cu o boală cumplită şi rară. Familia cere ajutor după ce a recidivat
Izabela are doar 12 ani, dar ultimii trei i-a petrecut luptând cu o boală nemiloasă. Fetița a fost diagnosticată, potrivit familiei, cu sarcom Ewing, o formă rară de cancer, însoțită de multiple metastaze osoase.
Copila a trecut prin ședințe de chimioterapie și o intervenție chirurgicală, iar cei dragi au sperat că perioada cea mai grea a rămas în urmă. Din păcate, boala a recidivat, iar familia caută acum soluții pentru a-i oferi o nouă șansă la tratament.
Cancerul a recidivat după chimioterapie și operație
La vârsta la care ar trebui să se bucure de copilărie, de școală și de timpul petrecut alături de prieteni, Izabela se confruntă din nou cu o boală gravă şi rară. De trei ani, viața ei și a familiei se învârte în jurul tratamentelor, al investigațiilor și al speranței că va reuși să învingă boala.
După chimioterapie și o operație, familia a crezut că lucrurile încep să se îndrepte. Vestea recidivei a adus însă o nouă perioadă de incertitudine și îngrijorare.
O rudă a fetiței a lansat un apel umanitar, în speranța că povestea Izabelei va ajunge la cât mai mulți oameni care pot oferi sprijin.
În acest moment, familia încearcă să găsească noi posibilități de tratament, inclusiv în străinătate. Una dintre speranțele apropiaților este Spitalul Bambino Gesù din Italia, însă cheltuielile administrative asociate demersurilor depășesc posibilitățile financiare ale familiei, potrivit apelului umanitar.
Cei dragi încearcă să strângă fondurile necesare și cer ajutorul celor care pot contribui, indiferent de sumă.
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Pentru familie, nu doar donațiile contează, ci și distribuirea poveștii Izabelei. Fiecare mesaj poate ajunge la persoane, organizații sau oameni care pot oferi sprijin în găsirea unor soluții.
Cum poate fi ajutată Izabela
Familia face apel la solidaritatea oamenilor care doresc să o sprijine pe Izabela în această perioadă dificilă.
Persoanele care vor să contribuie financiar pot folosi următoarele date bancare, comunicate în apelul umanitar:
Titular cont: Iordan Anca Sorina
Cont în lei (RON):
RO98RNCB0496110382180001
Cod SWIFT/BIC: RNCBROBU
Cont în euro (EUR):
RO49RNCB0496110382180010
Cod SWIFT/BIC: RNCBROBU
Revolut:
IBAN: RO98REVO0000105927504927
REVTag: @ancasorina26
Cei care nu pot face o donație pot ajuta prin distribuirea apelului umanitar.