"Îi încărcăm o opere de artă deteriorată pe care o avem și apoi o mască binară, asta îi indică unde AI ul trebuie să modifice opera de artă. Aici avem punctele astea negre arsuri unde nu mai recunoaștem ce era înainte, îi spunem că el să se ocupe doar de zonele astea arse. A stat câteva secunde și a sugerat asta, aici nu puteam să vedem ce e și acum ne a sugerat asta, a durat doar 3 secunde", explică Andrei Baciu.

Doar câteva secunde, dar pentru care Andrei a muncit 1500 de ore în ultimul an. Totul a pornit de la o simplă idee, dar și de la curiozitatea lui de a află cum funcționează mai în detaliu Inteligența Artificială pe care până vara trecută o folosea doar în joacă.

"Ideea e că mi se părea că inteligența artificială este interesantă mai ales din cauza uneletelor care erau foarte populare acum un an cum ar fi chat GPT. Am vrut să văd procesul prin care ajunge la ceea ce face dar nu doar atât să învăț o chestie pe hârtie ci să fie și o modalitate de a folosi ce am învățată în ceva practic lucrăm uneori și 12/14 ore pe zi", spune Andrei Baciu.

Deși are doar 17 ani a fost atras inexplicabil de artă, dar mai ales de acele opere care dintr-un motiv sau altul nu mai pot fi admirate în prezent fiindcă sunt distruse. Aplicația lui vine să repare tocmai ireparabilul și produce o variantă digitală a unei picturi distruse.

"Am fost într-o zi la un muzeu de artă în aceeași zi văzusem o știre de acum mai mulți ani despre un muzeu din Brazilia care a ars și au pierdut o grămadă din colecții și fiind impresionat de artă de acolo și șocat de pierderile despre care am citit și dorind să învăt m-am gândit cum să le combin și de aici a venit ideea, m-am simțit bine să știu că ce fac ajută și pe alții nu doar pe mine", spune Andrei Baciu.

O idee care ar putea schimbă tot ceea ce știam până acum despre metodele de restaurare și care ne-ar putea aduce în prezent picturi cu o valoare inestimabilă ce nu mai pot fi astăzi văzute din cauza distrugerilor. Deși a fost autodidact, efortul său a fost rapid remarcat, iar acum este unul dintre cei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", campania Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aflată la cea de-a două ediție.

"O mare bucurie cu foarte mare bucurie apreciez mult. Apreciez foarte mult această alegere a lui Andrei pentru 100 de tineri nu face decât să extindă rețeaua pe care mințile lor tinere și curioase și foarte puternice încep să o construiască ceea ce se întâmplă prin acest proiect nu face altceva decât să îi aducă împreună în proiecte și mai mari să îi motiveze și să îi implice să le trezească ideile și să le producă ideile și să unească mințile deștepte mințile puternice recunoașterea și validarea adulților întotdeauna le dă copiilor curaj iar faptul că e o alegere care diferențiază 100 de tineri, să fii între cei 100", spune Mirela Țibu, profesor de informatică Liceul de informatică Grigore Moisil Iași.

Planurile lui Andrei nu se opresc aici

Acum lucrează la modificarea aplicației pentru a o pune în practică într-un muzeu. În plus, dorește să facă un curs de inteligență Artificială pentru colegii săi mai mici de la Liceul de Informatică Grigore Moisil din Iași.

"La momentul actual modul în care am învățat eu e destul de dificil și nu e posibil pentru toată lumea când nu ai pe cineva efectiv să te ghideze să îți spună direcția în care să înveți e dificil și atunci pentru colegii mai mici de la mine din școală aș dori să le arăt și lor cât de uimitor e lucrul ăsta și să îi provoc și pe ei să facă proiecte", spune Andrei Baciu.

"Andrei și-a propus să facă un curs de inteligență artificială pentru copii și eu am să fiu unul dintre cursanții lui", spune Mirela Țibu, profesor de informatică Liceul de informatică Grigore Moisil Iași.

Andrei este unul dintre cei 5 elevi care au reprezentat România la prestigioasă competiție ISEF 2025, unde a participat la secțiunea "Technology Enhances the Arts", este un voluntar activ, participă constant la olimpiade și concursuri de profil și este un elev model. Mai mult, este programator în echipa Peppers Robotics a liceului, cu care participă la cea mai mare competiție de robotică pentru liceeni.Toate acestea l-au calificat fără dubiu în a fi unul din cei 100 de tineri pentru dezvoltarea României, pe care Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României îi sprijină.

