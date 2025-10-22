Trotinetele şi bicicletele electrice vor avea în curând nevoie de poliţe RCA. Proiectul a fost adoptat azi în Camera Deputaţilor şi mai trebuie doar să fie promulgat. După ce va deveni lege, asigurarea pentru aceste mijloace de transport ar putea costa la fel ca pentru un scuter, câteva sute de lei pe an.

Proiectul de lege propune ca toate vehiculele care pot depăși viteza de 25 km/h sau care sunt mai grele de 25 kg și ating peste 14 km/h să aibă nevoie de RCA. Şi trotinetele și bicicletele electrice închiriate vor avea nevoie de RCA. Chiar dacă nu depăşesc 25 de km pe ora, sunt peste greutatea maxima admisa. Firmele de asigurare vor decide cine plătește daunele în caz de accident: deţinătorul vehiculului sau utilizatorul.

Şoferii cred că legea îi va face pe trotinetiști mai prudenți

Andrei merge zilnic cu trotineta si crede că măsura este firească. "Mi se pare ceva super normal, este ceva ce ar fi trebuit să se facă încă de la început pentru că trotinetele sunt foarte puternice aceasta prinde 70 de km pe oră. Economisesc foarte mult timp cu ea faţă de a merge cu maşina", a declarat Andrei. Şi şoferii cred că legea îi va face pe trotinetiști mai prudenți.

"La acest moment dacă circul legal cu mașina și un trotinetist mă lovește, dacă am CASCO, îmi deschid dosar pe CASCO, iar dacă nu am CASCO, cu documentul de la poliție acționez în instanță iar această procedură poate dura până la doi ani și nu am certitudinea că am ce să recuperez de la cel vinovat", a declarat Marius Constantinescu, broker de asigurări. Specialiștii în conducere defensivă cred însă că noua lege nu rezolvă complet problema.

"Ar fi fost nevoie de un RCA pe persoană fizică, pe CNP, adică cel care conduce trotineta să răspundă el direct, să îi crească acestă asigurare la fiecare daună pe care o produce, să crească exponenţial, ca să îl responsabilizezi", a declarat Titi Aur, specialist în conducere defensivă. În plus, experții atrag atenția că ar fi nevoie și de cursuri obligatorii pentru cei care folosesc astfel de vehicule. Un alt proiect legislativ propune chiar introducerea unui permis special pentru trotinete și biciclete electrice. De la inceputul anului au fost înregistrate aproape 1.500 de accidente cu trotinete, în care 1.600 de persoane au fost rănite și nouă au decedat.

