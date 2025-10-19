Maramureșul riscă să-și piardă comoara cea mai de suflet! Tot mai multe dintre casele tradiționale care dădeau identitate satelor sunt înlocuite de construcții moderne din beton și inox. Chiar dacă urbaniştii depun eforturi pentru a păstra arhitectura zonei, frumusețea autentică a locurilor se topește sub mirajul Occidentului. Iar dacă asta va continua, specialiștii spun că, peste doar câțiva ani, casele de lemn din nordul țării ar putea deveni doar o amintire.

În comuna Călinești, din judeţul Maramureş, printre case moderne de beton, găsim căsuța din lemn a Pălăguței Tudoran, care încă rezistă ca o filă vie dintr-o poveste veche. Fostă învățătoare timp de 31 de ani, femeia a devenit fără să vrea ghid turistic local. Turiștii se opresc adesea în fața casei sale pentru a fotografia o lume care dispare.

"Casele de lemn sunt odihnitoare. Vara te simţi bine că ele ţin răcoare, iarna e mai uşor să le încălzeşti. Ţin de cald", a povestit Pălăguţa Tudoran, localnică din Călineşti.

Casele tradiționale, tot mai rare în Maramureș



În Maramureș, casele de lemn, odinioară sufletul satelor, au devenit tot mai rare. Cele mai multe au fost restaurate ca obiective turistice, nu ca locuințe, iar spiritul autentic al locului riscă să rămână doar o poveste spusă vizitatorilor.

"Sunt foarte mulţi străini, din alte judeţe, care au vizitat Maramureşul, au văzut casele maramureşene că sunt din ce în ce mai puţine, iar atunci mulţi îşi doresc să restaureze în alte zone", a explicat Vasile Verdeş, restaurator.

Deși autoritățile încearcă să păstreze identitatea arhitecturală a Maramureșului, puțini oameni le mai ascultă sfaturile. Planurile urbanistice au fost schimbate, însă realitatea din teren e alta.

Tradiția se stinge între legi și beton

"Mai departe vine modul în care se aplică aceste legi şi aceste reguli. Arhitecţii şefi din teren, din mediul rural, nu au o pregătire dedicată către arhitectură", a subliniat Laura Zaharia, urbanist.

"Avem o hotărâre de Consiliu Local prin care am încercat nu să-i constrângem, dar să-i îndrumăm în direcţia aceasta de a păstra arhitectura maramureşeană, chiar dacă nu-i casa în totalitate din lemn", a precizat Petre Nemeş, primar Călineşti.

Așa se face că lemnul, simbol al tradiției și sufletului românesc, e tot mai des înlocuit de betonul rece al modernității. Iar odată cu el, satele autentice, mândria Maramureșului, riscă să devină doar o amintire, pierdută printre ziduri fără poveste.

