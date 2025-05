Micii Dubai, noul trend de 1 Mai. Combinația cu fistic şi muştar face furori pe internet

Suntem deschişi experinţelor, asta este clar. În rest, gustul personal este limita.

"Era trendul pe reţelele de socializare cu ciocolată Dubai, cu cafea Dubai, cu orice Dubai şi atunci am zis hai să facem şi noi mic Dubai. Am crestat micul, punem fisticul în interior, sigilăm frumos micul, după care îl punem pe grătar 10,12 minuţele şi îi facem şi infuzie de cremă de fistic la final. Majoritatea chiar au fost uimţi de combinaţia asta între fistic sărat, mic sărat, muştar dulce", spune Cosmin Bujdei, proprietarul unui restaurant cu mici.

Micul Dubai promite să fie vedeta internetului datorită gustului neaşteptat de bun şi a aspectului instagramabil, dat de crema de fistic.

Practic, este reţeta celebrei ciocolatei Dubai din care lipseşte cataiful şi ciocolata. Dar nimic nu este bătut în cuie. Putem încerca deopotrivă mici cu brânză, bacon sau chiar jumări, imaginaţie să avem.

"Un alt mic pe care am putea să îl reinterpretăm este micul cu Cheddar în interior. Şi acesta este un mic cu jumărele, cum îi spunem noi, reinterpretat tot aşa îl sigilăm, lăsăm să se topească jumărelele, e un mic maramureşan. Al treilea mic cu miros de Grecia e învelit în bacon. Ne-am inspiurat din Soulvaki de pui cu bacon, când am fost în Grecia şi am zis să facem şi noi. Dacă vrem să fie mai aromatizaţi putem să punem nişte oregano piper verde", spune Cosmin Bujdei, proprietarul unui restaurant cu mici.

Chiar şi muştarul clasic poate fi înlocuit

"Vă dau un pont, unul dintre cei mai buni mici mâncaţi a fost mic cu mujdei de usturoi. Şi dacă vrem să mergem în zona exotică putem să încercăm cu tot felul de sosuri de sweet chilli, cu ceva dulce, cu sos dulce acrişor", spune Cosmin Bujdei, proprietarul unui restaurant cu mici.

Să nu-i uităm totuşi pe vegetarieni, sunt multe variante şi pentru ei. 2025 vine cu reţete super gustoase de mici din soia, fasole sau ciuperci. Iar micul Dubai cu fistic în varianta vegană are nuci.

