Nu mai sunt bani de salarii pentru minerii din Valea Jiului. Aceştia cer intervenţia Guvernului

Minerii din Valea Jiului au fost notificaţi, miercuri dimineaţă, că nu îşi vor primi salariile pe 20 august, aşa cum prevede contractul colectiv de muncă. Reprezentanţii acestora cer ministrului Energiei şi premierului Ilie Bolojan să identifice de urgenţă soluții pentru rezolvarea acestei crize.

Salariile minerilor şi energeticienilor din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) au întârziat miercuri şi vor fi achitate, cel mai probabil, pe 22 august, fapt care a generat o stare de nemulţumire în rândurile angajaţilor companiei, scrie Agerpres.

"Conducerea CEVJ a notificat miercuri dimineaţă Sindicatul Muntele că nu se acordă salariile angajaţilor, conform CCM în vigoare, în data de 20 august. Facem un apel atât domnului ministru al Energiei, cât şi domnului premier să găsească soluţii cât mai rapide pentru rezolvarea situaţiei", a transmis preşedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.

Liderul sindical a menţionat că actuala conducere a CEVJ ar fi trebuit să insiste în ultimele două săptămâni la Ministerul Energiei pentru apariţia şi aprobarea în Guvern a unui act normativ prin care fondul de salarii ar fi putut fi asigurat la timp.

"Obligaţia acordării drepturilor salariale în integralitate şi la timp pentru angajaţii CEVJ este exclusiv a administraţiei companiei. În rândurile minerilor s-a creat o stare de tensiune", a declarat Darius Câmpean.

El a cerut demisia de onoare a conducerii CEVJ. În replică, directorul general al CEVJ, Eduard Mija, a arătat că întârzierea a fost cauzată de faptul că între Ministerul Mediului şi Ministerul Energiei au fost necesare o serie de precizări legale necesare deblocării unei sume de 270 milioane lei către companie, bani proveniţi din certificatele de CO2.

Totodată, el a mai spus că societatea CEVJ are de încasat 100 de milioane de lei de la Ministerul Energiei şi că reprezentanţii Ministerului Energiei şi cei al Ministerului Finanţelor discută o variantă prin care aceşti bani să poată fi alocaţi în baza unui act normativ ce va fi supus aprobării, joi, în şedinţa de Guvern.

"Noi ne-am propus ca pe data de 22 august, cel mai târziu, să putem vira banii de salarii. Astăzi, miercuri, au fost virate pe carduri sumele pentru tichetele de masă", a precizat directorul general al CEVJ, Eduard Mija.

În cadrul CEVJ îşi desfăşoară activitatea circa 2.400 de angajaţi, mineri şi energeticieni, de la minele Lonea, Lupeni, Livezeni, Vulcan şi de la termocentrala Paroşeni.

