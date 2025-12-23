Antena Meniu Search
Video Protest la Cariera Jilț Nord: Minerii au oprit lucrul pentru că le-au fost tăiaţi banii

200 de mineri de la Cariera Jilț Nord au protestat ieri și au întrerupt lucrul timp de două ore, în semn de nemulțumire față de neplata unor drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 14:03

Oamenii spun că nu au primit nici voucherele de vacanță, nici rezerva la fondul de salarii. Măsura a venit după ce guvernul a solicitat reducerea cheltuielilor din companie.

Cu toții au solicitat conducerii companiei să le fie acordați 3.000 de lei, plus rezerva la fondul de salariu care este prevăzută în bugetul companiei. Cei 3.000 de lei reprezintă un voucher de vacanţă, care nu a mai fost acordat, deși era prevăzut în contractul colectiv de muncă. Banii au fost tăiați după ce Guvernul a solicitat reducerea cheltuielilor din companie.

După greva de avertisment, minerii au reluat activitatea, însă avertizează că dacă banii nu vor fi virați marţi, vor intra în greva foamei.

Observator » Evenimente » Protest la Cariera Jilț Nord: Minerii au oprit lucrul pentru că le-au fost tăiaţi banii