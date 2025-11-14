Craiova a dat startul sărbătorilor de iarnă! Luminiţele s-au aprins în bradul uriaş din centrul oraşului şi au anunţat deschiderea târgului de Crăciun. Tema din acest an este "Spărgătorul de Nuci", iar piesa de rezistenţă rămâne sania zburătoare. De această dată, însoțită de zăpadă artificială.

Cum arată Târgul de Crăciun din Craiova. Brad uriaş, zăpadă şi atmosferă desprinsă din "Spărgătorul de Nuci"

Magia Crăciunului a cuprins deja Craiova. Peste două milioane de luminițe au fost aprinse la Târgul de Crăciun din Bănie. Sute de oameni s-au adunat pentru a marca momentul. Copiii au privit fascinați jocurile de lumini, iar părinții au imortalizat fiecare secundă.

Sania lui Moș Crăciun, atracția principală: va "ninge" zilnic în centrul orașului

Şi anul acesta atracţia principală este sania lui Moş Crăciun, care zboară deasupra pieţei din centrul oraşului. De aceasta dată, sania vine la pachet cu zapada artificială.

"O să avem zăpadă zilnic. Mult mai frumos decât în anii trecuţi", a spus o localnică..

"Îmi plac foarte mult balerinele de aici, anul trecut nu am apucat sa vin. Văd foarte multă lume, este destul de aglomerat", a adăugat o tânără.

"Este superb și așteptăm să ningă. Sunt altfel fata de anul trecut, mult mai frumoase. Aceste dansatoare, balerine au un plus aici", a precizat altă persoană.

Târgul de Crăciun, decorat în tema "Spărgătorul de Nuci"

Tema principală de la Târgul de Crăciun este Spărgătorul de Nuci. Printre figurine au fost instalate deja şi tarabele cu decoraţiuni, bunătăți tradiționale dar și vin fiert, cu miros de scorțișoară.

"Foarte multă lume, neașteptat de multă lume. Noi ca și comercianţi ne așteptam la încasări cât mai mari, cel puțin la fel ca anul trecut", a explicat un comerciant.

"Este prima noastră participare, sper să impresionăm cu creațiile artizanilor. Avem tablouri cu broderii, soldăţei, globuri din ceramică lucrate manual", a punctat alt comerciant.

Hotelurile mai au foarte puţine locuri libere, iar pentru o noapte turiştii plătesc până la 900 de lei pe noapte.

"În weekend-uri locurile sunt foarte, foarte puține. În noiembrie nu mai vorbim de locuri disponibile, foarte puține în perioada săptămânii, în decembrie", a declarat Florin Opriş, manager de hotel.

În această seara şi Târgul de Crăciun din Sibiu și-a deschis porțile, iar Piața Mare s-a umplut imediat de vizitatori dornici să vadă noutăţile de anul acesta.

