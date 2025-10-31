Moşii de toamnă, 1 noiembrie 2025. Tradiţii şi obiceiuri de Sâmbăta morţilor

Sâmbătă, 1 noiembrie 2025, Biserica Ortodoxă a rânduit ziua de pomenire a morților, cunoscută și sub denumirea de Moșii de Toamnă sau Sâmbăta Morților.

Moșii de Toamnă sunt prăznuiţi pe 1 noiembrie 2025, moment ce reprezintă o zi specială în tradiția ortodoxă românească, zi dedicată pomenirii celor adormiți. Credincioșii se reunesc în biserici pentru a aprinde lumânări și a se ruga pentru sufletele celor care au trecut în veșnicie, aducând un omagiu celor dragi.

În această zi, este important să ne amintim că există anumite interdicții și reguli de respectat. Este interzisă munca în câmp, activitățile grele sau orice formă de distragere de la pomenirea morților, astfel încât atenția să fie concentrată asupra sufletelor adormite. De asemenea, consumul excesiv de alcool și comportamentele necorespunzătoare sunt descurajate, încurajându-se o atmosferă de respect și solemnitate.

Moşii de toamnă. Tradiţii şi obiceiuri

În ziua de Moși se săvârșește Sfântă Liturghie. La Proscomidie, preotul scoate din prescură miridele pentru morți și le așează sub Sfântul Agneț, rostind numele morților de pe pomelnicele ce i-au fost aduse. În cadrul Sfintei Liturghii, Agneţul se preface în Trupul și Sângele Domnului. Astfel, miridele (care îi reprezintă pe cei pomeniți) participă la sfințenie prin prezența lor alături de Trupul Lui Hristos de pe Sfântul Disc.

După moarte urmează judecata particulară, în urma căreia omul ajunge să se împărtăşească fie de fericire, fie de suferinţă, stări date de modul în care a trăit pe Pământ. Creştinii ortodocşi se roagă pentru cei morţi pentru că au credinţă că prin rugăciune sufletul va ajunge la judecata universală într-o stare mai bună decât aceea cu care s-a despărţit de trup.

Pomenirea morților în Moșii de Toamnă nu este doar o tradiție, ci o modalitate profundă de a păstra vie legătura cu cei care ne-au precedat. Prin rugăciuni, colivă și ofrande, credincioșii își arată iubirea și recunoștința față de strămoși, asigurându-se că amintirea acestora rămâne vie în inimile celor rămași. Această sărbătoare ne reamintește de importanța familiei, a comunității și a legăturilor spirituale care transcende timpul.

