Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Moşii de toamnă, 1 noiembrie 2025. Tradiţii şi obiceiuri de Sâmbăta morţilor

Sâmbătă, 1 noiembrie 2025, Biserica Ortodoxă a rânduit ziua de pomenire a morților, cunoscută și sub denumirea de Moșii de Toamnă sau Sâmbăta Morților.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 16:52
Moşii de toamnă sunt prăznuiţi pe 1 noiembrie 2025 Moşii de toamnă sunt prăznuiţi pe 1 noiembrie 2025

Moșii de Toamnă sunt prăznuiţi pe 1 noiembrie 2025, moment ce reprezintă o zi specială în tradiția ortodoxă românească, zi dedicată pomenirii celor adormiți. Credincioșii se reunesc în biserici pentru a aprinde lumânări și a se ruga pentru sufletele celor care au trecut în veșnicie, aducând un omagiu celor dragi.

În această zi, este important să ne amintim că există anumite interdicții și reguli de respectat. Este interzisă munca în câmp, activitățile grele sau orice formă de distragere de la pomenirea morților, astfel încât atenția să fie concentrată asupra sufletelor adormite. De asemenea, consumul excesiv de alcool și comportamentele necorespunzătoare sunt descurajate, încurajându-se o atmosferă de respect și solemnitate.

Moşii de toamnă. Tradiţii şi obiceiuri

Articolul continuă după reclamă

În ziua de Moși se săvârșește Sfântă Liturghie. La Proscomidie, preotul scoate din prescură miridele pentru morți și le așează sub Sfântul Agneț, rostind numele morților de pe pomelnicele ce i-au fost aduse. În cadrul Sfintei Liturghii, Agneţul se preface în Trupul și Sângele Domnului. Astfel, miridele (care îi reprezintă pe cei pomeniți) participă la sfințenie prin prezența lor alături de Trupul Lui Hristos de pe Sfântul Disc.

După moarte urmează judecata particulară, în urma căreia omul ajunge să se împărtăşească fie de fericire, fie de suferinţă, stări date de modul în care a trăit pe Pământ. Creştinii ortodocşi se roagă pentru cei morţi pentru că au credinţă că prin rugăciune sufletul va ajunge la judecata universală într-o stare mai bună decât aceea cu care s-a despărţit de trup.

Pomenirea morților în Moșii de Toamnă nu este doar o tradiție, ci o modalitate profundă de a păstra vie legătura cu cei care ne-au precedat. Prin rugăciuni, colivă și ofrande, credincioșii își arată iubirea și recunoștința față de strămoși, asigurându-se că amintirea acestora rămâne vie în inimile celor rămași. Această sărbătoare ne reamintește de importanța familiei, a comunității și a legăturilor spirituale care transcende timpul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mosii de toamna 1 noiembrie 2025 sambata mortilor 1 noiembrie 2025 traditii mosii de toamna traditii sambata mortilor
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! “Trebuie să termin asta până vara viitoare”. Sute de mii de români au motive de bucurie
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! &#8220;Trebuie să termin asta până vara viitoare&#8221;. Sute de mii de români au motive de bucurie
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Ştiri sociale » Moşii de toamnă, 1 noiembrie 2025. Tradiţii şi obiceiuri de Sâmbăta morţilor