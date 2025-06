Numărul celor care primesc alerte săptămânal a crescut cu peste 15% în ultimii 10 ani. Sunt bombardaţi cu sute de mesaje, oferte sau invitaţii la evenimente, multe nesolicitate. Soluţia? "De cele mai multe ori îmi ţin telefonul pe DND, pe do not disturb, pentru că am observat că în ultimul timp aplicaţiile au început să trimită din ce în ce mai multe notificări", spune un tânăr. "Dau pe silent pentru că ori sunt în oră, ori plecată şi din câte am observat s-a şi făcut un obicei. Cred că primesc în jur de 100 de notificări, adică se adună", mărturiseşte o tânără.

Statisticile arată că o persoană primeşte până la 50 de alerte în 24 de ore.

"Toată lumea vânează atenţia consumatorului şi atunci toată lumea o să împingă o grămadă de notificări, iar consumatorul o să se simtă stresat, devine obositor. Există o mulţime de studii care au concluzionat că anumite culori induc anumite emoţii, în sensul în care roşu, portocaliu creează starea de alertă şi atrag atenţia, în timp ce albastru sau verde creează o stare de calm", a declarat Anca Chiru, specialist social media.

Fenomenul notificărilor pe silent

Valul de notificări este copleşitor pentru creier, explică psihologii de ce tot mai multă lume începe să anuleze alertele. "Pe de-o parte avem două mecanisme implicate, o dată e dopamina, sistemul nostru de recompensă care ne tot face să ne verificăm compulsiv notificările, iar pe de altă parte este partea asta de stres şi anxietate. Că tot vedem că vin notificări noi, avem anxietatea asta să nu pierdem ceva, să nu rămânem în urmă cu mesaje", spune Andreea Iancu, psiholog clinician.

Asediaţi de notificări, tot mai mulţi dau pe silent până şi alertele de ştiri: în această categorie intră 7 din 10 oameni care au participat la un sondaj al Institutului Reuters pentru Studiul Jurnalismului.

