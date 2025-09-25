Mărturiile, micile daruri cu care plecăm de la nunţi. Uneori ne impresionează, alteori le devorăm înainte de micul dejun, alte ori uităm pur şi simplu să le luăm de pe masă dacă pentru miri sunt o "obligaţie" în plus uneori, pentru organizatori sunt o adevărată industrie. Costurile aproximative pentru un eveniment cu 100 de invitaţi pornesc de la 1.500 de lei şi pot ajunge până la zeci de mii. Cei care vor să evite însă risipa, au găsit câteva variante interesante.

Deşi par o invenţie a nunţilor moderne, mărturiile există încă din Evul Mediu. Sigur că forma în care sunt oferite şi obiectele în sine s-au schimbat mult, însă mesajul e mereu acelaşi: vă mulţumim că aţi fost alături de noi.

În ultimii ani, cabina foto a devenit cea mai căutată mărturie la nunţi la botezuri şi asta pentru că invitaţii se pregătesc ore întregi înainte de eveniment, apoi doar se aşează în faţa aparatului şi pleacă acasă cu un instantaneu pe post de amintire, iar gazdele achită aproximativ 2 mii de lei pentru poze nelimitate întreaga noapte!

Este una dintre variantele cele mai apreciate, mai ales că la aproape fiecare nuntă, mirii trebuie să găsească echilibrul între costuri şi bucuria pe care vor să o ofere. Cea mai la îndemână opţiune sunt însă mărturiile care împletesc tradiţia şi folclorul cu simbolurile religioase.

Articolul continuă după reclamă

Variante de mărturii

"Am aici o iconiţă care are etichetă dublă, pe citat şi pe datele mirilor, pe spate are o fotografie. Avem un preţ mai mult decât prietenos, este 6 lei iconiţa şi avem şi sticluţa de vin care are un preţ de 11-12 lei, în funcţie de personalizare", a declarat Iuliana Velicu - director de vânzări.

Dar cel mai mare succes îl au mărturiile culinare... de la prăjituri, bomboane de ciocolată, macarons sau borcănaşe cu miere, la sticluţe cu băuturi spirtoase tradiţionale, toate sunt luate acasă şi savurate.

Unii miri preferă să pregătească personal darurile pentru invitaţi... deşi nu este mereu cea mai la îndemână variantă.

"Eu am cumpărat doar 70 de bucăţi, am zis că sunt suficiente. Şi ca să nu fie goale la interior, am adăugat nişte ciocolată cu cocos. Când am văzut cât mă duce să fac 70 de borcane cu miere am zis nu", spune o pereche.

"Jucărioarele, chestiile din cristal.. astea nu prea sunt luate. Dacă sunt drăguţe ajung la personal dacă nu sunt, ajung în coşul de gunoi", a declarat Carmen Ioniţă - Organizator de evenimente.

Pentru că în 2025 costurile unei nunți pot ajunge până la 50.000 de lei, doar 3 din 10 perechi de miri aleg să mai ofere mărturii. Sunt primele sacrificate în favoarea unui meniu mai sofisticat, a muzicii live sau a unui local mai luxos.

Ana Maria Munteanu Like Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice “poveste”. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să faceţi refinanţare cu dobândă fixă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰