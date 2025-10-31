Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Nume sărbătorite în luna noiembrie. Cui îi urăm La Mulţi Ani

Intrarea în luna noiembrie, penultima lună a anului 2025, înseamnă, pentru cei mai mulţi dintre noi, intrarea în luna care, practic, ne "încălzeşte" pentru sărbătorile de iarnă, mai ales că şi în noiembrie 2025 avem o mulţime de sărbători.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 12:51
Pe 8 noiembrie 2025 urăm La Mulţi Ani celor care poartă nume provenite din Sfinţii Mihail şi Gavriil Pe 8 noiembrie 2025 urăm La Mulţi Ani celor care poartă nume provenite din Sfinţii Mihail şi Gavriil - doxologia.ro

Conform calendarului ortodox, în noiembrie 2025 avem trei sărbători cu cruce roşie şi şapte sărbători cu cruce neagră, dar asta nu înseamnă că nu putem ura La Mulţi Ani inclusiv celor care au numele "prins" la o zi care nu este trecută, neapărat, cu cruce roşie sau neagră în calendarul ortodox.

Însă, principalele zile când sărbătorim diferite nume în noiembrie 2025 sunt sâmbătă, 8 noiembrie 2025, şi duminică, 30 noiembrie 2025.

Cui urăm La Mulţi Ani în noiembrie 2025

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, este prăznuit Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil. Asta înseamnă că pe 8 noiembrie îşi sărbătoresc onomastica toţi cei care poartă nume derivate din Mihail şi Gavriil, respectiv Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela, Mihăiţă, Gabi, Găbiţă, Găbiţa şi aşa mai departe.

Duminică, 30 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Apostol Andrei. Asta înseamnă că pe 30 noiembrie îşi sărbătoresc onomastica toţi cei care poartă numele de Andrei sau derivate din acesta precum Andreea, Andrea, Andra, Andreia, Andras, Andreas, Endre şi aşa mai departe.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nume sarbatorite luna noiembrie sarbatori noiembrie 2025 onomastice noiembrie 2025
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! “Trebuie să termin asta până vara viitoare”. Sute de mii de români au motive de bucurie
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! &#8220;Trebuie să termin asta până vara viitoare&#8221;. Sute de mii de români au motive de bucurie
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Ştiri sociale » Nume sărbătorite în luna noiembrie. Cui îi urăm La Mulţi Ani