Nume sărbătorite în luna noiembrie. Cui îi urăm La Mulţi Ani

Intrarea în luna noiembrie, penultima lună a anului 2025, înseamnă, pentru cei mai mulţi dintre noi, intrarea în luna care, practic, ne "încălzeşte" pentru sărbătorile de iarnă, mai ales că şi în noiembrie 2025 avem o mulţime de sărbători.

Pe 8 noiembrie 2025 urăm La Mulţi Ani celor care poartă nume provenite din Sfinţii Mihail şi Gavriil - doxologia.ro

Conform calendarului ortodox, în noiembrie 2025 avem trei sărbători cu cruce roşie şi şapte sărbători cu cruce neagră, dar asta nu înseamnă că nu putem ura La Mulţi Ani inclusiv celor care au numele "prins" la o zi care nu este trecută, neapărat, cu cruce roşie sau neagră în calendarul ortodox.

Însă, principalele zile când sărbătorim diferite nume în noiembrie 2025 sunt sâmbătă, 8 noiembrie 2025, şi duminică, 30 noiembrie 2025.

Cui urăm La Mulţi Ani în noiembrie 2025

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, este prăznuit Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil. Asta înseamnă că pe 8 noiembrie îşi sărbătoresc onomastica toţi cei care poartă nume derivate din Mihail şi Gavriil, respectiv Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela, Mihăiţă, Gabi, Găbiţă, Găbiţa şi aşa mai departe.

Duminică, 30 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Apostol Andrei. Asta înseamnă că pe 30 noiembrie îşi sărbătoresc onomastica toţi cei care poartă numele de Andrei sau derivate din acesta precum Andreea, Andrea, Andra, Andreia, Andras, Andreas, Endre şi aşa mai departe.

